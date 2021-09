Poczta Polska do końca 2022 roku chce mieć 20 tys. punktów odbioru przesyłek

Poczta planuje do końca 2022 roku rozszerzyć sieć punktów odbioru do 20 tys.

W pierwszym półroczu tego roku ponad 20% przesyłek z zakupami internetowymi klientów Poczty było odbieranych w punktach odbioru. W przyszłym roku udział przesyłek odbieranych w punktach i automatach paczkowych ma wzrosnąć do 30%.

Liczba punktów odbioru wzrosła o 30 proc.

Wzrost udziału Poczty Polskiej w rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe) to jedno z kluczowych założeń strategicznych, obrane przez Spółkę na lata 2021–2023. W odpowiedzi na potrzeby rynkowe, wynikające ze stale zwiększającego się udziału e-commerce w krajowym rynku zakupowym, Poczta planuje do końca 2022 roku rozszerzyć sieć punktów odbioru do 20 tys.

Dzięki pozyskaniu nowych partnerów biznesowych oraz rozszerzaniu współpracy z dotychczasowymi, już teraz Poczta Polska dysponuje największą w kraju siecią ponad 16 tys. punktów odbioru, których liczba stale się powiększa. Wzrost liczby punktów odbioru r/r wyniósł 30%.

– Posiadamy największą w kraju sieć click & collect, którą konsekwentnie rozbudowujemy. Obecnie, wraz z partnerami, udostępniamy naszym klientom ponad 16 tys. punktów, w których komfortowo mogą odebrać i nadać przesyłki, w dogodnej lokalizacji nie tylko na terenie dużych miast i aglomeracji, ale także w mniejszych miejscowościach. Równocześnie prowadzimy intensywne prace nad rozwiązaniami logistycznymi, w tym nową odsłoną usługi Pocztex, które jeszcze sprawniej pozwolą nam dostarczać przesyłki zarówno do punktów partnerskich, jak i sieci automatów własnych – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

Coraz więcej przesyłek odbieranych w punkcie

Rosnący rynek e-commerce sprzyja rozwojowi sieci punktów odbioru. Poczta Polska działa elastycznie, na bieżąco analizuje i bada preferencje klientów, odpowiadając na ich potrzeby. Działania konkurencji to również pozytywny motywator do intensywnego rozwoju sieci. W pierwszym półroczu tego roku ponad 20% przesyłek z zakupami internetowymi klientów Poczty było odbieranych w punktach odbioru. Pocztowcy przewidują, że w przyszłym roku udział przesyłek odbieranych w punktach i automatach paczkowych wzrośnie do 30%. Warto dodać, że 35% całej sieci punktów odbioru zlokalizowanych jest w małych miastach o liczebności poniżej 20 tys. mieszkańców (ok. 17%) oraz na obszarach wiejskich (ok. 18%).

Aktualnie, oprócz dołączania nowych punktów partnerskich, Spółka intensywnie pracuje nad rozbudową sieci własnych, zewnętrznych automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Do końca 2022 roku Poczta planuje udostępnić klientom 2 tys. takich automatów.