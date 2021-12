Poczta Polska dostarczy przesyłki klientom Lidla

Rozwój usług kurierskich przy jednoczesnej ekspansji rynkowej ukierunkowanej na utrzymanie i na pozyskiwanie nowych klientów, stanowią fundamenty strategii Poczty Polskiej na lata 2021–2023.

– Po raz kolejny zostaliśmy obdarzeni zaufaniem jako operator kurierski, który potrafi sprostać wysokim wymaganiom jakościowym wiodących podmiotów na rynku e-commerce. Szczególnie cieszy fakt, iż relacje biznesowe jakie budujemy z naszymi klientami przynoszą wymierne efekty i mają charakter długofalowy. Jest to wyraźny sygnał, iż w wyniku zdecydowanych zmian w zakresie unowocześnienia oferty produktowej, usług i procesów logistycznych, jesteśmy atrakcyjnym partnerem, z którym wielu klientów z branży e-handlu może budować wizję nowoczesnego modelu współpracy – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Odwrócić niekorzystne proporcje

Obecnie aż 80 proc. przychodów Poczty Polskiej generują usługi uznawane za nierozwojowe, takie jak obsługa wolumenu listowego, a tylko ok. 20 proc. – usługi perspektywiczne. Te proporcje zarząd spółki zamierza konsekwentnie odwracać. Analiza trendów rynkowych wykazuje średnioroczne wzrosty rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczek (KEP) na poziomie 15–16%, co tworzy dogodne warunki do rozwijania tych usług. Stale rośnie liczba transakcji realizowanych drogą on-line, podobnie jak liczba sklepów internetowych. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość brutto na poziomie 162 mld zł, utrzymując dwucyfrowe tempo corocznego wzrostu.

W ciągu trzech lat Poczta Polska planuje przeznaczyć kwotę 1,2 mld zł na inwestycje w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i rozbudowy architektury sieci logistycznej. Do końca tego roku spółka przeznaczy 400 mln zł na inwestycje w automaty paczkowe, cyfryzację, logistykę i automatyzację procesów.