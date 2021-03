Poczta Polska dostarczy przesyłki z amazon.pl

Poczta Polska wraz z uruchomieniem polskiej odsłony platformy Amazon rozszerza współpracę z e-sklepem i znacząco zwiększy wolumen obsługiwanych przez Pocztę paczek.

Współpraca z firmami z branży eCommerce to strategiczne działanie Spółki. Będziemy intensyfikować prace w tym obszarze, aby do roku 2024 podwoić przychody z usług kurierskich – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

- Klienci zamawiający towary na platformie Amazon już od kilku lat korzystają z usług Poczty Polskiej, by otrzymać przesyłki. Wspólnie z firmą Amazon przygotowaliśmy się do rozwoju współpracy – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta w Strategii przyjętej na lata 2021–2023 przewiduje także rozwój sieci punktów odbioru, których liczba wzrośnie do 2022 roku z obecnych 13 600 do 20 000 punktów, jeszcze w tym roku operator uruchomi 500 automatów do odbioru przesyłek, a w przyszłym roku klienci będą mogli korzystać już z 2000 takich urządzeń.