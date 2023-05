Poczta Polska masowo zwalnia listonoszy i pracowników punktów obsługi klienta

Choć nie są to zwolnienia grupowe, a wynik naturalnych odejść i kończących się umów, które nie są przedłużane, z Poczty Polskiej w 2023 r. odejdzie ok. 2 tys. pracowników. W dokumentach, do których dotarła Interia, jest mowa o listonoszach i pracownikach punktów obsługi klienta.

"Najczęściej nasza firma wykorzystuje odejścia na mocy porozumienia stron, na prośby pracowników oraz - w niektórych sytuacjach - wskutek zakończenia stosunku pracy po wygaśnięciu umów czasowych" – informuje cytowane przez Interię biuro prasowe spółki.

Poczta Polska wymienia takie powody redukcji zatrudnienia, jak zła sytuacja gospodarcza, wzrost kosztów utrzymania licznej sieci nierentownych placówek, spadająca liczba przesyłek, szczególnie listowych, a także konkurencja z operatorami alternatywnymi.

Błędne koło

Przeciwne cięciom są związki zawodowe w Poczcie Polskiej. W ich opinii ograniczenia kosztów i polityka "etatyzacji" może doprowadzić do kryzysu. Poinformowały one o tym zarząd spółki, a następnym krokiem ma być zwrócenie się do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

"Solidarność" zauważa ponadto, że jest jeszcze inny problem, poza racjonalnym poziomem zatrudnienia w firmie. To kwestia konkurencji między państwowymi spółkami, bowiem na rynku kurierskim Poczta Polska rywalizuje z Orlenem.

Sytuacji nie poprawia także fakt, że od lat kurczy się rynek listów. Według informacji związków zawodowych w PP, tylko w styczniu spółka osiągnęła straty w wysokości blisko 43 mln zł. Spadek jakości usług i utrata klientów instytucjonalnych to powód, dla którego następują cięcie etatów, ale to błędne koło, które prowadzi do dalszego pogarszania jakości i rezygnacji kolejnych klientów z usług Poczty Polskiej - alarmuje Wspólna Reprezentacja Związkowa PP.