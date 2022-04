Poczta Polska: nowa hala sortowni w Szczecinie

Powierzchnia magazynowa wraz z 26 dokami rozładunkowymi to ponad 7 tys. m2, zaś powierzchnia biurowo-socjalna na dwóch kondygnacjach zajmuje ok. 1 tys. m2. Do dyspozycji jest także 31 miejsc parkingowych. Umowa najmu obiektu w Szczecinie została zawarta na pięć lat.

– Nowa hala pozwoli na poprawę efektywności sieci logistycznej, zapewnienie terminowości D+1 dla przesyłek kurierskich oraz większy komfort pracy – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Obiekt będzie wyposażony w 12 bram dużych oraz 14 bram kurierskich.

– Lepsza infrastruktura przeładunkowa i lepszy stan techniczny obiektów przełożą się na wzrost efektywności obsługi przesyłek i poprawę warunków pracy. Dlatego też między innymi pozyskujemy nowoczesne obiekty, takie jak ten w Szczecinie – podkreśla Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Inwestycja w Szczecinie realizowana jest w ramach transformacji sieci logistycznej Poczty Polskiej. Firma pozyska także drugi obiekt logistyczny w obszarze Warszawy. Nowa powierzchnia operacyjna Poczty Polskiej będzie pełniła funkcję węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych nadchodzących z innych sortowni w kraju oraz z własnego obszaru działania. Równolegle toczą się prace związane z uruchomieniem sorterów do automatycznego rozdziału przesyłek KEP w istniejących jednostkach logistycznych Poczty Polskiej we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą.