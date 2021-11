Poczta Polska obok InPostu i DPD obsłuży przesyłki Shopee

Paczki z Shopee będzie można odbierać w placówkach własnych Poczty w automatach Pocztex oraz punktach sieci partnerskich, m.in. Żabka, Biedronka, Lewiatan, ABC Shops, Delikatesy Centrum, punkty Ruch czy stacje Orlen.

- Chcemy być nie tylko silnym graczem, ale wręcz liderem na tym rynku, a rozwój usług kurierskich Pocztex to jeden ze sposobów, którym chcemy to osiągnąć. Pocztex to jeden z filarów naszej strategii rozwoju na lata 2021-2023, obok usług cyfrowych i logistycznych, którą konsekwentnie wdrażamy - powiedział Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Shopee jest największą platformą eCommerce w Azji Południowo-Wschodniej i na Tajwanie, obecna również w Ameryce Łacińskiej i Europie, gdzie z powodzeniem konkuruje z największymi firmami na rynku eCommerce. Shopee Polska wystartowało w październiku 2021 roku.