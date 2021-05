Poczta Polska obsługuje ok. 70 proc. małych przesyłek z chińskich e-sklepów

Poczta Polska obsługuje ok. 70 proc. przesyłek o niskiej wartości z chińskich e-sklepów, fot. shutterstock

Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odpowiedział na interpelację posła Arkadiusza Marchewki w sprawie przygotowania Poczty Polskiej S.A. do obsługi przesyłek spoza Unii Europejskiej w związku z tzw. dyrektywą e-commerce.

W dokumencie czytamy m.in.: "Poczta Polska S.A. poinformowała, że szczegółowe dane dotyczące liczby przesyłek z Chińskiej Republiki Ludowej, liczby przesyłek objętych podatkiem VAT oraz kwoty podatku VAT wyegzekwowanego z tego tytułu, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (...) Najnowsze dostępne dane zbiorcze pozwalają oszacować, że spółka obsługuje około 70% przesyłek o niskiej wartości, przekazywanych do Polski przez operatorów handlu elektronicznego z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej. Zdaniem Poczty Polskiej dane ilościowe dotyczące 2020 roku nie są reprezentatywne dla liczby przesyłek z Chin ze względu na obniżenie wolumenów wymiany spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Spółka poinformowała, że jest w trakcie przygotowania procesu technologiczno-organizacyjnego do obsługi podatkowej przesyłek spoza Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące procesu, jak również procedura obsługi podatkowej przesyłek spoza Unii Europejskiej przez Pocztę Polską S.A., stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (...).

Odnosząc się do kwestii wpływu obsługi podatkowej przesyłek spoza Unii Europejskiej przez Pocztę

Polską S.A. na czas doręczenia przesyłek do adresatów, spółka zaznaczyła, że jedyny czynnik

powodujący wydłużenie czasu doręczenia ma charakter całkowicie zewnętrzny i niezależny zarówno od Poczty Polskiej S.A., jak i Krajowej Administracji Skarbowej oraz wynika wprost z przepisów Kodeksu Celnego (...)

Spółka poinformowała, że wszelkie działania podejmowane dotąd zarówno przez Pocztę Polską S.A.

oraz innych operatorów pocztowych krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem organizacji PostEurop, na rzecz wypracowania rozwiązań pozwalających zredukować utrudnienia dotyczące pełnomocnictw dla odbiorców przesyłek pocztowych, nie przyniosły satysfakcjonującego efektu".