Poczta Polska: oferta promocyjna na przesyłki paletowe do Czech i Słowacji

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Poczty Polskiej, rynek międzynarodowych przewozów drobnicowych w Polsce osiągnął w roku 2021 wartość 12,8 mld zł. Działający na polskim rynki przewoźnicy przewieźli łącznie 38 mln palet. Na przestrzeni lat 2018–2021, ten rynek rósł w tempie 22,9% rocznie. Było to wynikiem wzrostu eksportu Polski do krajów sąsiednich Unii Europejskiej, głównie do Niemiec oraz Czech, Francji, Włoch, Holandii, a z krajów spoza UE – do Wielkiej Brytanii. Podobnie przedstawia się mapa tras przewozów paletowych realizowanych przez Pocztę Polską, przy czym największa liczba transportowanych za pośrednictwem Spółki przesyłek zagranicznych paletowych trafia do Niemiec.

– Zgodnie ze strategią średnioterminową Poczty Polskiej, usługi logistyczne są jednym z trzech kierunków strategicznych rozwoju firmy, obok usług kurierskich i cyfrowych. W zglobalizowanym świecie i przy rosnącym systematycznie eksporcie chcemy zapewnić naszym klientom możliwość wygodnego nadawania towarów nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym, w jeszcze atrakcyjniejszych cenach – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Międzynarodowe przesyłki paletowe

Międzynarodowa przesyłka paletowa to usługa świadczona do kilkunastu krajów w Europie. Polega ona na przewozie spakowanych towarów, umieszczonych na palecie (lub innej jednostce ładunkowej) lub towarów niespaletyzowanych, z miejsca odbioru do miejsca doręczenia, za pośrednictwem drobnicowej sieci logistycznej. Usługa umożliwia przesyłanie artykułów o niskiej i średniej wartości, m.in. takich jak: AGD, materiały budowlane, części zamienne czy elementy metalowe.