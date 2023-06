Poczta Polska ostrzega przed oszustami. Klienci mogą stracić pieniądze

Poczta Polska znów na celowniku oszustów. Na co muszą uważać klienci

Zaatakowana osoba otrzymuje SMS z informacją o braku możliwości dostawy z uwagi na błędny adres. Aby rzekomo otrzymać przesyłkę, wystarczy kliknąć w link do formularza, uzupełnić go i dokonać niewielkiej opłaty za zmianę adresu.

Poczta Polska ostrzega przed nową kampania phishingową, fot. mat. pras.

Strony, do których odnoszą się linki, są odpowiednio spreparowane, a wypełnienie formularza i dokonanie płatności powoduje kradzież całej zawartości konta bankowego.

Poczta Polska przypomina, aby zachować ostrożność w sieci i nie otwierać podejrzanych linków, szczególnie od nieznajomych, uważać na wszelkiego rodzaju „okazje” oraz weryfikować autentyczność otrzymanej prośby czy informacji.

Poczta Polska ostrzega przed oszustami, fot. mat. pras.

- Jeśli stałeś się ofiarą ataku – jak najszybciej zgłoś sprawę do swojego banku i do organów ścigania. Sprawy związane z Pocztą Polską (np. wykorzystujące logo Poczty) należy również zgłaszać do CERT Poczta Polska, które pracuje całodobowo, pisząc wiadomość na adres incydent@poczta-polska.pl - informuje Poczta.