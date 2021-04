Poczta Polska planuje zainwestować w kolejne sortery paczkowe

W II kwartale br. ogłoszony ma być przetarg na nowoczesne maszyny sortujące tysiące paczek dziennie - poinformowała PAP Poczta Polska. Kupione w I kwartale br. za 1,6 mln zł dwa nowoczesne przenośniki gabarytowe w sortowniach trafiły do Komornik i Zabrza.

Automatyzacja jest jednym z kluczowych działań, które zostały zaplanowane i ujęte w strategii spółki na lata 2021-2023. W celu optymalizacji procesów logistycznych i rozwoju usług na rynku KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) oraz dostosowania procesów do standardów rynkowych, spółka planuje zainwestować w kolejne sortery paczkowe.

Działanie to jest m.in. odpowiedzią na systematycznie rozwijający się sektor eCommerce, który w dobie pandemii znacznie powiększył swój udział. Ogłoszenie przetargu na gigantyczne maszyny sortujące tysiące paczek dziennie zaplanowane zostało na 2 kwartał br.

- Rozwój logistyki paczek jest niezbędny do realizacji strategicznych celów Poczty Polskiej w obszarze eCommerce. Planowane w tym roku są zarówno postępowania przetargowe na zakup dużych maszyn sortujących do trzech sortowni, ale także zakup innych urządzeń automatyzujących procesy sortowania różnego typu przesyłek. Pierwsze z tych urządzeń są już oddane do użytku w Komornikach i Zabrzu – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

W styczniu tego roku uruchomiono nowy przenośnik przesyłek gabarytowych w sortowni w Komornikach (pod Poznaniem). Podajnik ułatwia obsługę przesyłek o niestandardowych rozmiarach, masie, bądź kształcie – które są trudne do opracowania na sorterze tradycyjnym. Nowa maszyna ma za zadanie odciążyć pracowników i zwiększyć efektywność procesu sortowania przesyłek dużych i niestandardowych. Drugi, bliźniaczy podajnik został zainstalowany w sortowni zabrzańskiej. Łączny koszt poniesiony przez Spółkę na zakup obu przenośników to 1,6 mln złotych.

W drugim kwartale br. ogłoszony zostanie przetarg na trzy nowoczesne maszyny sortujące, które będą efektywniej obsługiwały paczki we wrocławskiej sortowni (już w 2022 roku), Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą (uruchomienie w roku 2023). Czwarta nowoczesna maszyna zostanie zakupiona do nowej sortowni Warszawa 2.