Poczta Polska pozyskała 6 tys. nowych klientów B2B

Poczta Polska planuje rozwój sieci punktów odbioru do 15 tys., fot. materiały prasowe

Poczta Polska współpracuje z ponad 45 tys. klientów biznesowych w segmencie obsługi logistycznej firm (B2B). W ubiegłym roku spółka pozyskała około 6 tys. nowych klientów. Wśród nich są przedstawiciele branży przemysłowej, motoryzacyjnej, sieci sklepów stacjonarnych, księgarnie oraz sklepy AGD.

Operator pocztowy obsługuje zarówno podmioty o zasięgu krajowym, spółki i korporacje międzynarodowe jak również małe, rodzinne przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Relacje handlowe z nowymi klientami koncentrują się obsłudze paczek, ale obejmują również obsługę tradycyjnych przesyłek listowych. Nowi klienci Poczty działający na rynku e-commerce reprezentują wiele różnorodnych branż, są wśród nich przedstawiciele przemysłu, motoryzacji, księgarnie, sklepy AGD, a także sklepy stacjonarne z odzieżą oraz apteki.

- Przewidujemy, że za cztery lata operatorzy na polskim rynku obsłużą prawie 850 mln paczek, czyli dwa razy więcej niż w 2017 roku. Rynek ma więc ogromny potencjał rozwoju – mówi Artur Więckowski, dyrektor zarządzający pionem sprzedaży w Poczcie Polskiej.

Przeczytaj także: Zalando otworzyło swoje trzecie centrum logistyczne w Polsce

Jednym z największych atutów Poczty Polskiej jest dostęp do usług. Spółka posiada w całym kraju ponad 7,6 tys. placówek. Ponadto wspólnie z partnerami – PKN Orlen, Żabką Polska, Biedronką oraz kioskami i salonikami prasowymi Ruchu stworzyła największą w kraju sieć click&collect, do której należy ponad 12 tys. punktów odbioru przesyłek.

- Nasza oferta pod względem liczby, jak i dostępności punktów odbioru wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Wiele z tych punktów czynnych jest do późnych godzin nocnych, także w soboty i niedziele. To rozwiązanie wygodne dla klientów – podkreśla Artur Więckowski.

Nowoczesne rozwiązania dedykowane e-commerce to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Poczty Polskiej. Jednym z jej ważnych elementów jest współpraca z największą w kraju internetową platformą handlową – Allegro.pl, partnerstwo w ramach Programu Allegro SMART czy Empik Premium.

Znowelizowana Strategia Poczty Polskiej na lata 2020–2024 zakłada rozwój usług paczkowo-kurierskich i logistycznych. Spółka planuje rozwój sieci punktów odbioru do 15 tys., oprócz tego w najbliższych latach udostępni klientom ok. 4 tys. automatów paczkowych. W planach jest uruchomienie trzech nowych sortowni oraz ośmiu nowoczesnych maszyn paczkowych. Firma chce przeznaczyć na inwestycje 1,9 mld zł. Dzięki temu ma zwiększyć do poziomu 2,1 mld zł przychody z segmentu KEP i logistyki.