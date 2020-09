Poczta Polska przywraca możliwość nadawania przesyłek do kolejnych krajów

Poczta Polska przywróciła możliwość wysyłania przesyłek do Argentyny, Czarnogóry, Kenii, Pakistanu i Tunezji. Przesyłki kurierskie można obecnie wysyłać do 20 państw, a paczki do ponad 40 krajów.

- Poczta Polska odpowiada za przesyłkę na terenie naszego kraju. Za to, co dzieje się z nią dalej oraz w jakim ostatecznie dotrze ona stanie, odpowiadają inne poczty na drodze, którą podąża przesyłka - zaznaczyła rzeczniczka Poczty Justyna Siwek.

Dodała, że należy się liczyć z możliwymi opóźnieniami doręczeń przesyłek w związku z utrudnieniami na drogach europejskich oraz ograniczeniami prac służb eksploatacyjnych operatorów pocztowych w Polsce i zagranicą. - Opóźnienia wynikają z ograniczeń zwłaszcza w transporcie lotniczym do niektórych krajów oraz opóźnieniach w pracach służb eksploatacyjnych operatorów pocztowych - wskazała Siwek.

Klienci Poczty Polskiej mogą już wysyłać przesyłki do ponad 60 państw. W ostatnich dniach firma uruchomiła wymianę korespondencji z Argentyną, Czarnogórą, Kenią oraz Tunezją. 22 września wprowadziła możliwość wysyłania paczek priorytetowych do Japonii.

Z kolei od 3 września klienci w Polsce mogą wysyłać przesyłki kurierskie (EMS) do kolejnych państw takich jak: Austria, Białoruś, Bułgaria, Grecja, Irlandia, Islandia, Norwegia, Singapur, Słowacja, Węgry i Wielka Brytania.