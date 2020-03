Poczta Polska przywraca wysyłanie przesyłek zagranicznych do niektórych krajów

Poczta Polska przywraca częściowo wysyłanie przesyłek zagranicznych.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 marca br., w sprawie zawieszenia przyjmowania wszelkich przesyłek pocztowych do innych krajów, Poczta Polska informuje, że wysyłanie przesyłek zagranicznych (bez przesyłek EMS) zostaje przywrócone do następujących krajów w podanym zakresie:

Niemcy – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz GLOBAL Expres,

Czechy i Słowacja – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne),

Ukraina – listy (ekonomiczne), list polecone (priorytetowe), paczki (ekonomiczne) oraz Paczka UKRAINA PLUS,

Białoruś, Litwa, Łotwa, Dania, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia – listy ekonomiczne oraz paczki ekonomiczne,

Meksyk (drogą morską) – listy ekonomiczne,

USA i Kanada (drogą morską) – listy (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).



Zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych do innych krajów nie wymienionych powyżej nadal obowiązuje.