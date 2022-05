Poczta Polska rozwija usługę przesyłka paletowa. Co można nadać?

Rozwój usług logistycznych, to jeden z trzech kierunków strategicznych Poczty, obok usług kurierskich i cyfrowych.

Obecnie realizowany jest kolejny etap brandingu floty samochodowej Poczty Polskiej reklamą promującą usługę Przesyłka Paletowa.

Zastosowane na flocie wizualizacje podkreślają główne cechy rozwiązania: szeroki zakres oferty oraz bezpieczeństwo i pewność współpracy. Każda z ikon grafiki jest pakietem informacji, dotyczących m.in. wagi przesyłek, szybkości realizacji, ceny, zasięgu krajowego i europejskiego, wielkości sieci logistycznej, możliwości magazynowania czy rodzajów przewozów oraz grup odbiorców. Oznakowanych zostanie docelowo ponad 160 samochodów, przemieszczających się na terenie całego kraju.

Przesyłka Paletowa - co można nadać?

Przesyłka Paletowa to usługa przewozu drogowego towarów za pośrednictwem drobnicowej sieci logistycznej, przeznaczona do wysyłki towarów spaletyzowanych. Umożliwia przesyłanie towarów o niskiej i średniej wartości, m.in. takich jak: AGD, materiały budowlane, części zamienne czy elementy metalowe. Usługi paletowe, oferowane przez Pocztę Polską, zapewniają dostawy na terenie Polski i Europy, dostarczanie towarów zarówno do klientów detalicznych oraz z rozproszoną infrastrukturą, jak również dostawy do magazynów centralnych i sieci handlowych.

Poczta chce rozwijać usługę Przesyłki Paletowej

Zgodnie ze strategią Poczty usługa Przesyłki Paletowej jest intensywnie rozwijana, a spółka zanotowała kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby obsługiwanych palet w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w obszarze usług międzynarodowych. Wśród klientów są międzynarodowe koncerny, polskie spółki należące do Skarbu Państwa oraz rodzinne biznesy.

Obsługa logistyczna w zakresie przesyłek paletowych jest realizowana w 16 magazynach, rozlokowanych na terenie całego kraju – w tym w 3 węzłach tranzytowych dedykowanych wyłącznie tej usłudze i znajdujących się w Poznaniu, Grodzisku Mazowieckim i Czeladzi.