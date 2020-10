Poczta Polska szykuje się na święta - zatrudni ok. 1200 sezonowych pracowników

Poczta Polska szuka pracowników, fot. mat. pras.

W okresie przedświątecznym tygodniowo pocztowcy doręczą o 50–70 proc. więcej paczek, niż średnio w innych tygodniach roku. W tym roku spółka planuje zatrudnić co najmniej 1200 dodatkowych kierowców, pracowników sortowni i kurierów.

Poczta Polska spodziewa się w tegorocznym okresie przedświątecznym kolejnych rekordów obsłużonych paczek. W ubiegłym roku w okresie listopada i grudnia liczba paczek obsługiwanych stale rosła, a w rekordowym tygodniu grudnia klienci Poczty nadali o ponad 75 proc. więcej przesyłek, niż średnio tygodniowo w innych okresach roku. W tym sezonie może być podobnie, a w grudniu pocztowcy spodziewają się dni, kiedy liczba paczek może przekroczyć nawet milion.

Poczta Polska zatrudni dodatkowo co najmniej 1200 osób, aby sprawnie doręczać przedświąteczne e-zakupy. W tym roku Poczta Polska szuka przede wszystkim osób zainteresowanych współpracą na umowy zlecenia do pracy w sortowniach, doręczaniu przesyłek oraz kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t oraz pow. 3,5 t. Szczególnie poszukiwane są osoby, które chcą dorobić m.in. w sortowniach w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Jeśli chodzi o kierowców dysponujących wolnym czasem, to dodatkową pracę można znaleźć przede wszystkim w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Olsztynie, Ostródzie, Białymstoku, Łomży, Ełku, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Z kolei na terenie całego kraju pracę mogą dostać osoby, które będą zajmowały się doręczaniem przesyłek.

Przeczytaj także: W największych miastach Polski na 1000 mieszkańców przypada średnio 10 ofert pracy

Osoby, które będą pracować w sortowniach otrzymają wynagrodzenie w przedziale od 17 zł brutto do 25 zł brutto za godzinę. Dla osób doręczających przesyłki przewidziano stawkę w wysokości 21 zł brutto za godzinę lub 2 zł brutto – 5 zł brutto za doręczoną paczkę. Stawki dla kierowców kierujących pojazdami do 3,5 t. mieszczą się w przedziale 18 zł brutto – 22 zł brutto za godzinę, a dla kierowców pojazdów pow. 3,5 t.: 19 zł brutto – 28 zł brutto za godzinę. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od lokalizacji i zakresu wykonywanych czynności. Osoby, które podejmą pracę na stanowisku pracownika ochrony otrzymają wynagrodzenie obowiązujące na tym stanowisku w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.