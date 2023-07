Poczta Polska uruchomiła halę magazynowo-logistyczną w Opolu (zdjęcia)

Poczta Polska uruchomiła nowoczesną halę magazynowo-logistyczną w Urzędzie Pocztowym Opole 1, w nowej lokalizacji przy ul. Wspólnej 1 N. To istotny element projektu rozbudowy nowej sieci logistycznej. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia efektywności dostaw przesyłek do klientów biznesowych i indywidualnych - informuje spółka.