Poczta Polska uruchomiła witrynę z dostępem do usług cyfrowych

Poczta Polska 18 października br. uruchomiła specjalną stronę internetową www.poczta-cyfrowa.pl, dzięki której klienci zyskują dostęp do najchętniej wybieranych usług cyfrowych, które do tej pory były rozproszone w ramach całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Poczta Polska oferuje klientom możliwość skorzystania z wielu swoich usług bez konieczności odwiedzania placówek pocztowych i bez wychodzenia z domu. Dzięki skorzystaniu z kanału cyfrowego, za niektóre usługi klienci zapłacą mniej bądź skorzystają z nich zupełnie za darmo. Strona www.poczta-cyfrowa.pl jest efektem współpracy Poczty Polskiej ze spółkami z Grupy Kapitałowej.

- Uruchomiona strona internetowa to swoisty „cyfrowy portfel" usług Grupy Poczty Polskiej umożliwiający naszym klientom wygodny dostęp do cyfrowych usług pocztowych, finansowych i ubezpieczeniowych. Kolejnym etapem będzie udostępnienie aplikacji mobilnej oraz nowa strona www dla wszystkich spółek z pocztowej grupy kapitałowej - mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Witryna internetowa umożliwia m.in.: kupienie znaczka pocztowego czy wysłanie kartki pocztowej. Klienci mogą także za jej pośrednictwem wygenerować nalepkę adresową do nadania paczki, którą można następnie szybko nadać w blisko 400 placówkach pocztowych, dzięki nowemu rozwiązaniu typu fast track, które zostało wprowadzone m.in. w największych miastach Polski. W wytypowanych placówkach klienci wysyłający paczkę będą obsługiwani poza kolejnością, a dedykowane dla nich okienko będzie oznaczone specjalną naklejką.

Na stronie www.poczta-cyfrowa.pl klienci znajdą także szereg usług finansowych, z których mogą skorzystać bez wychodzenia z domu. Jeśli chcemy nadać przekaz bądź przesłać komuś pieniądze na drugi koniec Polski możemy tego dokonać także cyfrowo, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Poczta udostępnia również możliwość szybkiego zapłacenia mandatu.

Dla klientów, którzy zainteresowani są łatwym i szybkim odbiorem korespondencji zaoferowano możliwość skorzystania z usługi eINFO: awizo, czyli otrzymywania awiza w formie elektronicznej, a nie papierowej czy możliwości złożenia żądania dosyłania przesyłek na nowy adres, jeśli został zmieniony. Z usług tych klienci mogą skorzystać przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, którym potwierdzają swoją tożsamość.

Dla klientów eCommercowych Poczta zaimplementowała dostęp do eSklepu, gdzie można znaleźć cały pakiet produktów do pakowania i zabezpieczania zawartości przesyłek, zarówno listów, jak i paczek. Wielbiciele prasy drukowanej mają możliwość zamówienia prenumeraty wprost do skrzynki na listy, a dla filatelistów przygotowano szybki dostęp do sklepu z kolekcjami znaczków i kartek.