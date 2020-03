Poczta Polska z nowymi procedurami

Odbiór przesyłek bez pokwitowania, telefon do kuriera oraz zachowanie bezpiecznej odległości w placówkach pocztowych – to tylko niektóre z nowych rozwiązań wprowadzonych przez Pocztę Polską w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego. Nowe procedury zapewniają bezkontaktowe usługi. Są one też znacznie uproszczone.

Nowe procedury mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom. W związku z tym, oprócz tradycyjnej formy doręczenia, wszystkie przesyłki listowe rejestrowane, paczkowe i kurierskie (z zastrzeżeniem przesyłek z dokumentami zwrotnymi) można odebrać bez pokwitowania. W tym przypadku wystarczy okazanie – z bezpiecznej odległości – pracownikowi Poczty Polskiej dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W takiej sytuacji pracownik Poczty Polskiej sam spisze cztery ostatnie cyfry numeru z dokumentu i na tej podstawie wyda przesyłkę.

W przypadku przesyłek paczkowych i kurierskich, o ile tylko nadawca podał numer telefonu odbiorcy, wówczas przed doręczeniem przesyłki Klient otrzyma numer kontaktowy do kuriera. Dzięki temu będzie mógł do niego zadzwonić i dowiedzieć się, kiedy ma się spodziewać doręczenia. Za przesyłki pobraniowe nie trzeba płacić gotówką, należność można uregulować np. kartą płatniczą. Kurierzy są wyposażeni w terminale płatnicze, które umożliwiają płatności kartą czy BLIKiem.

Od kilku dni w placówkach pocztowych obowiązują strefy bezpieczeństwa. Klienci ustawiają się za znajdującą się na podłodze taśmą – 1,5 metra od pracownika. Bliższy kontakt jest możliwy jedynie na wyraźną prośbę pracownika – okazanie dokumentów lub inne niezbędne czynności.