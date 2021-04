Poczta Polska z ofertą Kurier 48

Poczta Polska wystartowała z nową ofertą dedykowaną klientom sprzedającym online. Spółka oferuje usługę Kurier 48 z opcją dostawy Odbiór w punkcie w cenie od 8,40 zł brutto i bez limitu nadań.

W ramach oferty promocyjnej Celuj w Punkt można skorzystać również z opcji dostawy pod adres w cenie od 9,80 zł brutto oraz usługi pobranie w cenie 1,85 zł brutto.

Oferta promocyjna Poczty Polskiej jest skierowana do firm, przede wszystkim z branży e-commerce. Mogą z niej skorzystać również nowi klienci, którzy jeszcze nie korzystali z usług kurierskich Poczty Polskiej, jak również firmy, które nie korzystały z usługi Pocztex Kurier 48 po 31 grudnia 2020 r.

Poczta Polska konsekwentnie rozwija swoje usługi. Spółka udostępnia największą w Polsce sieć punktów odbioru, do której należą nie tylko placówki i automaty pocztowe, ale też markety Biedronka i Lewiatan, sklepy Żabka, ABC, Delikatesy Centrum, stacje paliw Orlen oraz kioski RUCH. W sumie to już 14 tys. punktów odbioru w najbardziej dogodnych lokalizacjach, a ich liczba rośnie. Rozwój współpracy z nowymi sieciami partnerskimi to jedno z kluczowych działań spółki.