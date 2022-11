Poczta Polska zatrudni 600 pracowników

Okres przedświąteczny to czas wzmożonego popytu na usługi kurierskie i paczkowe oferowane przez Pocztę Polską. Zwiększając liczbę pracowników, spółka przygotowuje się intensywnie do obsługi większej liczby przesyłek na każdym etapie – sortowania, transportu i doręczenia. Już teraz poszukuje dodatkowych pracowników sortowni, kierowców samochodów do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz kurierów.

Praca sezonowa w Poczcie Polskiej

– Oferujemy pracę sezonową na różnych stanowiskach w wielu miastach Polski. Na niektóre z nich nie trzeba mieć doświadczenia i uprawnień. To praca zmianowa, więc zainteresowani mogą dostosować ją do swoich możliwości czasowych. Stawki, które oferujemy zależą od stanowiska i regionu – mówi Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Jaką pracę proponuje Poczta Polska?

Praca w sortowni nie wymaga dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia. Natomiast od kierowców wymagane jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii (umożliwiające prowadzenie pojazdów do 3,5 t lub powyżej 3,5 t, w zależności od wybranej oferty).

Oferta pracy sezonowej przewiduje zatrudnienie na umowę-zlecenie do końca br. W niektórych lokalizacjach istnieje możliwość przedłużenia współpracy lub zatrudnienia na umowę o pracę.

Gdzie zatrudnia Poczta Polska?

Poczta Polska zaprasza chętnych do pracy we wszystkich sortowaniach, w szczególności w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Na kierowców czeka praca przede wszystkim w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Koszalinie. Poczta poszukuje osób, które będą zajmowały się doręczaniem przesyłek na terenie całego kraju.