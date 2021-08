Poczta rozbudowuje sieć punktów paczkowych w mniejszych miejscowościach

Poczta Polska na lata 2021–2023 zakłada m.in. ekspansję kolejnych obszarów kraju w zakresie doręczeń przesyłek i zwiększeniem swojego udziału w rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe).

- Do sieci punktów Poczty trafia obecnie co piąta paczka z zakupami internetowymi – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

W pierwszym półroczu tego roku ponad 20% przesyłek z zakupami internetowymi klientów Poczty było odbieranych w punktach odbioru. Pocztowcy przewidują, że w przyszłym roku udział przesyłek odbieranych w punktach i automatach paczkowych wzrośnie do 30%.

Obecnie klienci Poczty Polskiej mają do dyspozycji ponad 15 tys. punktów odbioru przesyłek, zarówno w ramach własnej sieci, jak i sieci partnerskich: Żabka, Orlen, RUCH, Biedronka, ABC, Lewiatan i Delikatesy Centrum. Do końca 2022 roku liczba ta wzrośnie do 20 tys.

35% całej sieci punktów odbioru zlokalizowanych jest w małych miastach o liczebności poniżej 20 tys. mieszkańców (ok. 17%) oraz na obszarach wiejskich (ok. 18%), z czego najwięcej obejmuje placówki pocztowe i sklepy grupy Eurocash (ABC, Lewiatan i Delikatesy Centrum).

Do końca 2022 roku Poczta Polska udostępni także kolejne 2000 automatów paczkowych uzupełniających sieć punktów odbioru przesyłek. Spółka poszukuje atrakcyjnych lokalizacji, które można zgłaszać poprzez formularz.

Dla usprawnienia obsługi klientów odbierających i wysyłających paczki w ponad 700 placówkach pocztowych działają okienka typu fast truck z oznaczeniem „Paczk@ w punkt".