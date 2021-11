Poczta szuka w automatach przy Biedronkach zastąpienia oferty z oddziałów

– Nasze analizy pokazują, że aż 88 proc. Biedronek ma oddział Poczty Polskiej bliżej niż kilometr, a w przypadku 61 proc. to nawet mniejsza odległość, bo 500 metrów. Przeciętny klient nie zyska więc na większej dostępności usług, bo jego dystans do punktu odbioru się nie zmniejszy. Ta inicjatywa może wskazywać, że Poczta Polska nie szuka w paczkomatach uzupełnienia oferty oddziałowej, ale jej zastąpienia i zbudowania zupełnie nowej oferty. Jest to dobre podejście biorąc pod uwagę jakie skojarzenia konsument ma z odbiorem paczki na poczcie. Z drugiej strony w ten sposób Poczta Polska pozbawia się swojego największego aktywa, czyli infrastruktury w każdym zakątku Polski - uważa Hubert Guzera.

Rynek automatów paczkowych nadal daleki od nasycenia

Z raportu przygotowanego przez dataplace.ai, firmy specjalizującej się w usługach typu location intelligence, wynika, że dla prawie 16 mln Polaków najbliższy punkt odbioru paczki znajduje się w odległości ponad 10 minut pieszo.



Z analizy dataplace.ai wynika, że liderem usług paczkowych jest firma InPost. Jej paczkomaty zajmują 45 proc. powierzchni kraju względem analizowanych dostawców. Jednak są one wciąż poza zasięgiem 20 mln klientów, a w niektórych rejonach muszą oni przejechać do najbliższego aż 27 km. Z InPostem na podium znajduje się też Żabka – 23 proc. i Poczta Polska – 16 proc. Współpraca Poczty Polskiej z siecią hipermarketów Biedronka może zmienić te proporcje w najbliższych miesiącach.