Podsumowanie e-commerce w 2022 roku. Jakie zmiany zaszły w tym roku?

Rok 2022 był czasem przełomowym. Początek był jeszcze silnie naznaczony trwającą dwa lata pandemią Covid-19. Dla handlu był to czas próby oraz transformacji cyfrowej. W mijającym roku handel detaliczny mógł znów wrócić do sprzedaży offline. Nie mniej jednak 3/4 Polaków stało się od czasów epidemii stałymi bywalcami sklepów internetowych. Dla handlu oznacza to przyspieszenie całego konceptu sprzedaży, który oparty jest już nie tylko na sprzedaży offline lub online. Nowy koncept, który silnie wypowiedział się w tym roku należy do omnichanel. Eksperci niejednokrotnie podkreślali w mijającym roku, że potrzeba budowania pozytywnych doświadczeń klienta, nie tylko technologizując sprzedaż, ale też prezentując się w rzeczywistości realnej.

Rozwój branży q-commerce w 2022 roku

Rok 2022 stał pod znakiem szybkich zakupów - tzw. q-commerce (od ang. quick commerce). Konsumenci coraz bardziej przyzwyczajają się do zakupów online. Jest to dodatkowa szansa dla firm kurierskich, które upatrują w tym możliwości szybkiego rozwoju.

Po owocnym 2021 roku, firma Bolt na początku tego roku pozyskała ogromne dofinansowanie w wysokości 628 mln euro. Pozwoliło to na zwiększenie wyceny firmy do 7,4 mld euro. Dzięki najnowszej rundzie finansowania Bolt przyspieszyło swoją ekspansję. Obecnie klienci mogą wybierać spośród 4 tys. produktów, z czego aż 100 artykułów jest z kategorii owoce i warzywa.

Rozwój q-commerce, dotyka również największych graczy na rynku detalicznym. Po udanych w czasie epidemii próbach, Kaufland wprowadził do powszechnego obiegu usługę click & collect, hybrydowego modelu zakupów online i offline. Pondato dzięki współpracy Kaufland i Everli, klienci mogą zrobić zakupy online w 46 miastach w Polsce. Od 2022 roku do grona miast dołączyły - Opole, Rybnik, Legnica, Zielona Góra, Gorzó Wielkopolski, Płock, Włocławek, Elbląg, Wejherowo i Kalisz.

Odpowiadając na trend szybkich zakupów online Frigo Logistics, operator logistyczny dla produktów głęboko mrożonych, rozpoczął współpracę z firmą Pora na Pola. Dzięki temu firma gwarantuje szybkie dostawy na terenie całej Polski.

Rozwój magazynów e-commerce

Wraz ze wzrostem zainteresowań zakupami online, marki muszą zadbać o sprawną obsługę logistyczną. W 2022 roku zostało zrealizowanych kilka ogromnych projektów, które pozwolą na rozwój e-commerce.

Jednym z nich jest Fulfillment Center spółki LPP. Magazyn o powierzchni 69 tys. mkw. jest zlokalizowany na terenie Panattoni Park Rzeszów North.

Firma, która udostępniła powierzchnie spółce LPP dokonała w tym roku kilka innych równie dużych inwestycji. Wśród nich są m.in. realizacja 42 000 m kw. dla Rohlig Suus Logistics w Panattoni Park Poznań West Gate I, w Tarnowie Podgórnym.

Po oddaniu do użytkowania w 2021 roku 400 000 mkw. powierzchni magazynowych 7R realizuje w 2022 roku kolejną strategię ekspansji. W budowie jest obecnie 800 000 mkw. w całej Polsce. Na Górnym Śląsku deweloper realizuje między innymi obiekt produkcyjno-magazynowy 7R City Park Katowice I, który dostarczy na rynek ponad 49 600 mkw.

Inną inwestycją dla polskiego e-commerce, jest uruchomiony w tym roku kompleks logistyczny w Raszynie. W ramach inwestycji powstanie docelowo blisko 55 tys. m2 magazynów.

Inwestycje magazynowe wciąż będą rosły w siłę. Z danych Cushman & Wakefield wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku rynek magazynowy będzie już trzykrotnie większy od tego z marca 2016 roku, kiedy przełamana została bariera 10 mln mkw powierzchni.

Newport Logistics Fund, fundusz inwestujący w nieruchomości magazynowe rozpoczął w 2022 roku pierwsze w całości finansowanego przez siebie centrum logistyczne. W okolicach Łodzi ruszyła realizacja hali o powierzchni 6 300 mkw., w całości wynajętej przez DPD – jedną z największych firm kurierskich w Europie. Obiekt będzie częścią kompleksu dwóch budynków o łącznej, docelowej powierzchni 32 000 m kw.

Ceny najmu magazynów coraz wyższe

Czynsze umowne w zależności od rynku poszybowały w górę ​​o 5-15 proc. w ciągu ostatniego roku i to najprawdopodobniej nie jest koniec. W Warszawie stawki czynszu wzrosły o 15 proc., w Łodzi i Katowicach o 8 proc., a w Gdańsku o 7 proc. Warto podkreślić, że poziomy czynszów w Polsce przez długi czas były niższe niż w krajach Europy Zachodniej i w większości krajów Europy Środkowej, dlatego pomimo wzrostu pozostaną konkurencyjne. Jednak kurs wymiany PLN-EUR jest niestabilny, a czynsze są fakturowane w EUR i płatne w PLN, co może mieć negatywny wpływ na najemców - informuje PAP.

Rozwój InPost w 2022 roku

Firma InPost jest bez wątpienia najbardziej znaną firmą kurierską w Polsce. Wszystko za sprawą paczkomatów, których obecność jest już naturalnym elementem krajobrazu każdego miasta. Spółka, której prezesem jest Rafał Brzoska, znalazła się na drugim miejscu najdroższych firm w Polsce, według rankingu Forbes. Każdy miesiąc przynosi dla firmy kolejne rozwiązania, którymi może poszczycić się spółka. Wśród nich jest m.in. wprowadzona w 2022 roku usługa „szybkie zwroty” w aplikacji InPost Mobile. Pozwala ona na zwrot bez konieczności drukowania etykiet.

Inną zmianą jest przejście paczkomatów z ulic do budynków. W położonej na warszawskim Targówku galerii Renova w miejsce zamkniętego sklepu pojawił się w 2022 roku lokal wypełniony automatami paczkowymi InPostu. Ogromny paczkomat czynny jest w godzinach pracy centrum handlowego. Firma nie wyklucza dalszej ekspansji galerii handlowych.

Wraz ze swoim rozwojem, firma InPost podniosła w 2022 roku ceny. Dla klientów korzystających sporadycznie z usług InPostu, nadanie przesyłki, niezależnie od jej rozmiaru, do jednego z paczkomatów firmy jest droższe o złotówkę. W praktyce oznacza to, że najmniejsza paczka kosztuje 13,99 zł, zamiast 12,99 zł. Koszt nadania średniej przesyłki wynosi 14,99 zł, a największa kosztuje 16,49 zł, a nie jak wcześniej 15,49 zł.

Zmianie uległa również lokalizacja firmy kurierskiej. InPost przeniosła siedzibę główną do krakowskiego kompleksu Ocean Office Park. Firma wynajęła 8300 mkw. powierzchni w budynku B, realizowanym w tej inwestycji.

W 2022 roku InPost został sponsorem strategicznym kadry piłkarzy. To największy kontrakt reprezentacji z prywatną firmą. Nieoficjalnie wiemy, że spółka przekaże 16 mln zł w dwa lata.

Zmiany personalne w 2022 roku w e-commerce

Rok 2022 przyniósł również kilka zmian personalnych w e-commerce. Rada dyrektorów Allegro.eu podała, że 8 lutego 2022 r. Alvise Favara i David Roberts zostali powołani na stanowisko członków zarządu Allegro.pl sp. z o.o., spółki pośrednio zależnej będącej w pełni własnością spółki, ze skutkiem od 1 marca 2022 r. Zmiana była o tyle duża, że managerowie opuścili Amazon i Zalando na rzecz polskiej firmy.

Allegro nie pozostało bez odejść kadrowych na wyższych szczeblach. Izabela Jarosz, wcześniej szefowa HR i członkini zespołu zarządzającego w Grupie Allegro, dołącza do kadry zarządzającej Miinto. W skandynawskim fashion techu jako Chief People Officer pokieruje obszarem People & Culture.

Inną zmianą jest przejście w kwietniu br. Beaty Podleśnej-Gumkowskiej do zespołu InPost Fresh jako dyrektor komercyjny. Wcześniej pracowała w Grupie Allegro.

Tomasz Michalski dotychczasowy dyrektor ds. komercyjnych Frisco.pl od kwietnia 2022 został prezes zarzadu spółki CEPD.tech, należącej do Pelion SA. W tej samej Grupie działają także Drogerie Natura i apteki DOZ.

MODIVO S.A., właściciel multibrandowych platform eobuwie.pl i MODIVO stworzył Advertising Services. Na czele zespołu stanął Wojciech Bryzek, który odpowiada za rozwój oferty reklamowej w kanałach własnych, który doświadczenie zdobywał m.in. w Grupie Onet i Allegro.

Zmiany zaszły również w sieciach detalicznych. Marek Garus został dyrektorem ds. operacji i rozwoju e-commerce w Carrefour Polska. Z firmą związany jest od 2008 roku.

MODIVO S.A. rozszerzyło kompetencje zespołu eobuwie.pl. Do kadry zarządzającej dołączyła Natalia Załęcka obejmując stanowisko dyrektorki marketingu.

Zaledwie kilka tygodni po tym jak dyrektor generalny Amazon złożył rezygnacje, globalny gigant handlowy ogłosił nominacje nowego dyrektora sprzedaży - Douga Herringtona, związanego od 17 lat z firmą Amazon.

Wojna na Ukrainie a polski e-commerce

Wraz z zaatakowaniem Ukrainy przez Rosję doszło do znaczących zmian na światowym rynku e-commerce. Wiele firm postanowiło wycofać się z Rosji, aby w ten sposób zmusić Kreml do zaprzestania działań zbrojnych na Ukrainie. Rosja jest dużym partnerem biznesowym, który nie tylko handluje z resztą świata, ale także udziela szlaku komunikacyjnego pomiędzy Azją a Europą. Wywołany bojkot utrudnił wiele działań w zakresie polskiego e-commerce'u.

Rosyjski rynek e-commerce zanotował w zeszłym roku dwukrotnie większe obroty niż polski (44,5 mld EUR vs. 22 mld EUR), posiadał też dwucyfrową dynamikę wzrostu, a także sporo marketplace’ów. Sytuacja od wybuchu wojny zmieniła się o 180 stopni. Agresor odczuje to bardzo silnie na swojej internetowej gospodarce.

Allegro, największy polski marketplace, podjął się silnego bojkotu rosyjskich i białoruskich produktów. Od 14 marca tego roku, nikt nie może wystawiać produktów pochodzących z tych krajów w sieci. Do bojkotu dołączyły również inne polskie marki, m.in. LPP.

Współpraca Vinted, Poczty Polskiej i Żabki

Dotychczasowa współpraca pomiędzy Pocztą Polską i Vinted.pl, została rozszerzona. W 2022 roku spółka uzupełniła ofertę o możliwość nadawania przesyłek przez klientów platformy Vinted.pl w sklepach sieci Żabka.

Kary UOKiK-u dla e-commerce

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego wpływały skargi na platformę Vinted.pl należącą do litewskiej spółki VINTED UAB. To serwis, za pośrednictwem którego konsumenci mogą kupować lub sprzedawać rzeczy, głównie używane ubrania i dodatki. W konsekwencji Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, nałożył na litewską spółkę VINTED ponad 5,3 mln zł kary.

Od ubiegłego roku UOKiK szczególnie uważnie przygląda się działalności influencerów i prowadzi postępowania wyjaśniające. Pod wpływem zainicjowanych w ubiegłym roku działań UOKiK zwiększyła się świadomość polskich konsumentów, którzy zdali sobie sprawę, że to co obserwują na kontach swoich idoli często jest reklamą, a nie niezależną opinią.

Prezes UOKiK postawił zarzuty związane z handlem fałszywymi opiniami dwóm spółkom - Opinie.pro z Lubartowa oraz SN Marketing z Krakowa. Za tworzenie, pozyskiwanie i zamieszczanie fałszywych opinii w sieci grozi kara finansowa do 10 proc. obrotu.

Shopee zadomowiło się w Polsce

- Priorytetem Shopee jest to, aby wszyscy nasi użytkownicy mieli dostęp do zakupów online, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Kolejnym ważnym celem jest powiększanie sieci lokalnych sprzedawców Shopee - mówi Ian Ho, Head of Shopee Poland. - Dbamy również o to, aby wszystkie akcje promocyjne Shopee były dostosowane do lokalnych preferencji i oczekiwań, a także niuansów kulturowych - dodaje Michał Dmoch, Marketing Campaigns Lead w Shopee.

Problemy z kartonami do pakowania

Kartony i papier, to kolejne produkty, które są niezbędne w łańcuchu dostaw i towarów. Materiały pakowne stały się towarem deficytowym. Na rynku brakowało tektury i tektury falistej, ale także palety drewniane stały się coraz większą rzadkością. W konsekwencji ceny materiałów pakownych poszybowały mocno do góry, zaburzając w ten sposób łańcuch dostaw.

Biedronka, Glovo, Lisek, Salesforce, Accenture w debacie Power of e-commerce na FRSiH 2022

Rynek e-commerce jest motorem napędowym zmian w całym segmencie handlu detalicznego, bo rozwój kanałów online idzie w parze z rosnącą liczbą sklepów stacjonarnych. Co w dobie ogromnej konkurencji będzie kluczem do sukcesu? Jakich doświadczeń chcą dzisiaj konsumenci? Jak optymalizować działalność minimalizując koszty i jednocześnie podążać za trendami? Na te pytania odpowiedzieliśmy podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbyło się w dniach 7-8 listopada.