Pointpack dostarczy paczki do Ruchu

Umowa dotyczy świadczenia przez Pointpack usług obsługi przesyłek w sieci punktów nadawczo-odbiorczych. Umowa ma charakter długoterminowy.

- Dynamiczny rozwój sieci punktów odbioru jest jednym z kluczowych celów rozwoju usługi ORLEN Paczka w najbliższym okresie. Dziś sieć liczy ponad 6 500 punktów i składa się z sieci własnej RUCH i automatów paczkowych ORLEN Paczka, sieci punktów odbioru oraz stacji paliw ORLEN. Do końca roku liczba punktów ma wzrosnąć do 12 000. Równolegle rozwijamy sieć logistyczną stawiając na dostawę w jeden dzień, uruchamiamy nowe trasy kurierskie, tworzymy nowe centrum logistyczne oraz lokalne cross-docki. Współpraca z Pointpack przybliży nas do realizacji naszych strategicznych celów, dzięki czemu liczymy na dynamiczny rozwój usługi w najbliższym okresie – podkreśla Bartosz Bielak, członek zarządu RUCH SA.