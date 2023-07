Pointpack i Delikatesy Centrum obsłużyły 2 mln przesyłek

- Współpraca z Delikatesami Centrum nieustannie się rozwija. To o tyle ciekawe, że pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej, obszar e-commerce wciąż zyskuje. Klienci wybierają lokalne sklepy, w których czują się dobrze, aby właśnie tam realizować swoje potrzeby zakupowe, jak również te związane z odbiorem lub nadaniem paczki. Wszystko dzieje się blisko miejsca zamieszkania lub pracy, dzięki czemu oszczędzamy czas, którego dzisiaj wszystkim brakuje – stwierdza Tomasz Perkowski, menadżer ds. wsparcia i rozwoju sieci Pointpack.

- Według danych, klienci coraz częściej doceniają sklepy, szczególnie te poza większymi miastami, które oferują im dodatkowe usługi, w tym m.in. przesyłki kurierskie. Możliwość nadawania czy odbierania paczek w sklepach Delikatesów Centrum to wzbogacenie naszej oferty oraz szansa na pozyskanie nowych klientów. Naszą misją jest podążanie za potrzebami klientów, a przesyłki w ramach usługi Delipaczki, którą oferują Delikatesy Centrum, to dowód na to, że dynamicznie reagujemy na zmieniające się oczekiwania – mówi Tomasz Bazan, dyrektor operacyjny Delikatesów Centrum.