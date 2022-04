Pointpack spodziewa się przychodów na poziomie 12,1 mln zł

Zarząd spółki Pointpack informuje, że przychody ze sprzedaży w okresie 1 stycznia – 31 marca oszacowano na ok. 12 126,9 tys. zł co stanowi wzrost o 13,5% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r., kiedy to wyniosły 10 681,6 tys. zł oraz spadek o 16,0% w stosunku do czwartego kwartału 2021 r., kiedy wyniosły 14 441,5 tys. zł.