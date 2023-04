Pointpack wyhamowuje po ostatnim mocnym kwartale

Zarząd spółki Pointpack S.A. poinformował, że w wyniku dokonanej wstępnej agregacji przychodów ze sprzedaży w okresie 1 stycznia – 31 marca 2023 r, że przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych w tym okresie oszacowano na ok. 16 368,84 tys. zł co stanowi wzrost o 34 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r., kiedy to wyniosły 12 237,47 tys. zł oraz spadek o 16 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2022 r., kiedy wyniosły 19 395,12 tys. zł - czytamy w komunikacie giełdowym.

Zarząd spółki zastrzega, iż podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2023 r.