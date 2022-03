Pointpack z kredytem w mBanku. Zabezpieczeniem weksel i gwarancja de minimis od BGK

Spółka będzie uprawniona do korzystania z kredytu w okresie od dnia podpisania umowy do 08.02.2024 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.600.000,00 zł oraz weksel in blanco wystawiony przez spółkę.

Pod koniec października 2021 r. spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Od listopada 2018 r. notowana jest na NewConnect.



Pointpack oferuje rozwiązania informatyczne wspomagające nadawanie i odbieranie przesyłek.