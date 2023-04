Polacy chętnie kupują książki przez internet. Na Allegro Lokalnie sprzedano 23 miliony egzemplarzy

W 2022 roku na Allegro sprzedały się ponad 23 miliony książek.

Poniedziałek to dzień, w którym kupujemy najwięcej nowych i używanych książek.

Rekord zakupionych przez jednego klienta książek na Allegro wyniósł 11613 egzemplarzy.

W poprzednim roku na Allegro sprzedały się ponad 23 miliony książek, a rekordzista kupił aż 11613 egzemplarzy. Jak pokazują dane, klienci najczęściej decydowali się na zakup podręczników szkolnych, ponieważ platforma oferuje szeroki wybór książek do szkoły w najlepszych cenach. Na kolejnych miejscach znalazły się książki dla dzieci a także beletrystyka. Co więcej, to kobiety częściej robiły zakupy w kategorii książek niż mężczyźni, ale ich wybory są niemal identyczne i raczej praktyczne… Pierwsze miejsca zajmują wspomniane już wcześniej książki dla dzieci, następnie podręczniki oraz beletrystyka. Dopiero poza podium panie głównie decydują się na kalendarze, gadżety i akcesoria, a panowie na książki naukowe i popularnonaukowe. Warto również podkreślić, że w przypadku beletrystyki kobiety najczęściej wybierają literaturę piękną oraz obyczajową i erotyczną. Zaś mężczyźni oprócz literatury pięknej wybierają także fantastykę i horrory. Najpopularniejszymi autorkami i autorami w kategorii książek byli: Anita Głowińska, Marta Galewska-Kustra oraz Remigiusz Mróz.

Pandemia zmieniła nawyki zakupowe

Pandemia zmieniła nasze podejście do literatury oraz wpłynęła na nawyki zakupowe. Biorąc pod uwagę niepewną sytuację ekonomiczną oraz stosunkowo niski poziom czytelnictwa, zeszłoroczne dane w kategorii książek i komiksów zarówno na Allegro jak i Allegro Lokalnie są zdecydowanie budujące. Jako największa platforma e-commerce w Polsce chcemy dostarczać kupującym jak najszerszą ofertę, również w segmencie kultury, w najlepszych cenach i z najszybszą dostawą. Cieszymy się również, że w zeszłym roku kontynuowaliśmy nasze działania wspierające kulturę między innymi jako Partner Strategiczny międzynarodowego wydarzenia jakim jest Conrad Festival, zauważa Marek Skomorowski, dyrektor kategorii Kultura i rozrywka oraz segmentu C2C i Allegro Lokalnie.







Gdzie Polacy kupują książki?

Klienci częściej dokonywali transakcji na smartfonach (58% wszystkich transakcji) niż na komputerach (41%). Najwięcej książek sprzedawało się w poniedziałki w godzinach wieczornych - dokładnie pomiędzy godziną 21 a 22. W 2022 roku peak zakupowy wypadł 6 września. Tego dnia sprzedało się ponad 182 tys. egzemplarzy - klienci kupowali aż 127 egzemplarzy na minutę!

Książki z drugiej ręki na Allegro Lokalnie

Coraz częściej klienci decydują się również na książki z drugiego obiegu - zarówno na zakup jak i sprzedaż. Kategoria książek na Allegro Lokalnie urosła aż o 25% w 2022 roku, a najwięcej książek z drugiej ręki sprzedawało się w poniedziałki o godzinie 19. Rekordzista kupił 791 egzemplarzy z drugiego obiegu za ponad 84 tys. zł! Klienci najchętniej kupują w kategoriach takich jak: podręczniki szkolne, książki naukowe i popularnonaukowe (w szczególności: historia, archeologia), a także literatura piękna, popularna i faktu (głównie fantasy). Zaś najpopularniejszymi autorami są: Remigiusz Mróz, Anna Helmin oraz Stephen King.

Najdroższe książki sprzedane na Allegro Lokalnie

W kategorii książek na Allegro Lokalnie znaleźć można również tzw. “białe kruki” - i tak w 2022 roku najdroższymi sprzedanymi tytułami były:

Biblia Tysiąclecia z autografem Stefana Wyszyńskiego - sprzedana za 20 tys. zł

Wielka Kolekcja komiksów Marvela - sprzedana za 5,8 tys. zł

Topographische Anatomie, 3 części, Eduard Pernkopf - sprzedane za 4 tys. zł

Jak pokazują dane klienci bardzo chętnie kupują nowe książki na Allegro. Jednak coraz częściej sięgają również po drugi obieg w poszukiwaniu interesujących tytułów. W związku ze Światowym Dniem Książki obchodzonym 23 kwietnia, Allegro Lokalnie przygotowało specjalną promocję dla swoich klientów. Każdy, kto w terminie od 20 do 27 kwietnia doda przynajmniej jedno ogłoszenie w dowolnej kategorii na Allegro Lokalnie, otrzyma kod na darmowe pobranie e-booka lub audiobooka od Legimi.