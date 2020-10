Prawie co trzeci największy sklep internetowy oferuje płatności odroczone • Z badania Koszyk Roku 2020, organizowanego przez Twisto wynika, że płatności odroczone kup teraz, zapłać później są dostępne w 30 proc. największych sklepów internetowych w Polsce.

Płatności odroczone to metoda, która umożliwia przesunięcie terminu zapłaty za zakupy nawet do 45 dni zupełnie za darmo. Dzięki temu kupujący może sprawdzić produkt, który zamówił i upewnić się, że chce go zatrzymać, zanim pieniądze opuszczą jego konto. Z dorocznego badania rynku e-commerce, Koszyk Roku, zorganizowanego przez Twisto w partnerstwie z ING Bankiem Śląskim, Mastercard i Edisondą wynika, że 30 proc. największych sklepów internetowych umożliwia klientom płatność w formule kup teraz, zapłać później. To o 6 pkt. procentowych więcej niż w 2019 r., kiedy ten sposób regulowania należności za zakupy udostępniało 24 proc. e-sklepów.

- Udział płatności odroczonych w rynku płatności internetowych w Polsce jest co prawda wciąż niewielki i sięga 5 proc., trzeba jednak zaznaczyć, że jest to wciąż nowa na naszym rynku usługa. Zauważamy, że Polacy coraz chętniej korzystają z opcji kup teraz, zapłać później, doceniając niekwestionowane zalety tego rozwiązania, takie jak wygoda i bezpieczeństwo bez dodatkowych opłat. Przewidujemy, że w ciągu 3-4 lat płatności odroczone osiągną 20 proc. wartości polskiego e-commerce - mówi Adam Miziołek, country manager Twisto.

Wzrost udziału płatności odroczonych w rynku płatności online przyspieszyła pandemia COVID. - W ciągu ostatnich 6 miesiecy globalni gracze tacy jak szwedzka Klarna, australijski ZIP i amerykański AfterPay odnotowali duży wzrost sprzedaży. Podobny trend obserwowaliśmy w przypadku Twisto w Polsce i w Czechach – dodaje Adam Miziołek.

O potencjale rynku płatności odroczonych może świadczyć fakt, że systematycznie przybywa firm oferujących to wygodne rozwiązanie płatnicze. Jak pokazało badanie Koszyk Roku 2020, 20 proc. sklepów, które wdrożyły tę metodę, udostępnia rozwiązanie od więcej niż jednego dostawcy. Jakie są różnice w ofercie? - Z punktu widzenia sklepu mamy trzy istotne czynniki wyboru dostawcy: wysokość prowizji pobieranej od każdej transakcji, poziom akceptowalności odroczenia płatności (dla jakiego odsetka klientów), a także okres, w którym pieniądze za dokonany zakup faktycznie trafią do sklepu. W bramce płatniczej imoje oferujemy płatność Twisto, ponieważ sklep ma 100% utargu na koncie następnego dnia roboczego, tak jak z każdej innej formy płatności w imoje. U niektórych dostawców na rynku trwa to nawet kilkanaście dni i w takim wypadku płatność odroczona z punktu widzenia małego sklepu przypomina jednak zwykłą płatność za pobraniem, która także wiąże się z długim czasem oczekiwania na zapłatę – mówi Kamil Adamski, Menedżer e-commerce w ING Banku Śląskim. Z