Polacy coraz chętniej płacą za cyfrowe usługi

Niedawny raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazuje, że już połowa internautów płaci za dostęp do treści wideo w sieci. Z kolei z danych serwisu Statista z końca ubiegłego roku wynika, że aż 62 proc. Polaków przynajmniej raz zapłaciło w minionym miesiącu za cyfrowy content. Powoli znika przekonanie, które towarzyszyło internetowi od samych początku - że w sieci wszystko musi być za darmo.

Na platformie Shoper zakłada się coraz więcej sklepów internetowych sprzedających e-booki i treści multimedialne. Klienci czytają je chętnie na nowoczesnych smartfonach i tabletach.



- Wcześniej utarło się, że gdy bloger zakładał sklep internetowy, to sprzedawał w nim koszulki i gadżety, natomiast to, w czym faktycznie się specjalizował, oferował tylko offline. Lockdown najwyraźniej odblokował biznesową kreatywność twórców. Okazało się, że trening fitness można sfilmować, podzielić go na lekcje i każdą z nich sprzedawać jako pliki wideo do pobrania lub odtworzenia z webowego playera. Narzędzia, które to umożliwiają, istnieją od dawna - mówi Artur Halik, Head of Sales Shoper.

Nakład nie do wyczerpania

Jeden z najczęściej spotykanych produktów cyfrowych sprzedawanych na platformie Shoper to e-book, a gatunkiem królującym w sklepach prowadzonych przez twórców jest poradnik - zazwyczaj autorstwa samego sprzedawcy.