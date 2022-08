Polacy są gotowi porzucić markę, która sprzedaje produkty w za dużych opakowaniach

Badania zrealizowane na zlecenie DS Smith, wykazały, że wskutek wysyłania powietrza w przesyłkach e-commerce, a co za tym idzie narastającego trendu air-commerce, marnują się tony surowców i pieniędzy.

Miliony złotych i tysiące ton odpadów generowane przez powietrze przesyłane w zbyt dużych opakowaniach to koszty tzw. air-commerce.



Powietrze w paczce

Do polskich konsumentów, oprócz zamówionych produktów, ze względu na zbyt duże opakowania dostarczanych jest ponad 40 milionów m3 powietrza – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie DS Smith. To tak jakby Polacy zapłacili za wysłanie powietrza zgromadzonego w 13,5 tysiącach basenów olimpijskich. Pakowanie przesyłek w źle dopasowane pudełka generuje także rocznie ponad 42 tys. ton zbędnego CO2.

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dwa lata temu przeciętny mieszkaniec naszego kraju wytwarzał 342 kg odpadów komunalnych. Szacuje się, że za osiem lat, w roku 2030, średnia produkcja odpadów wzrośnie aż do 370 kg, jednak już dziś roczne zużycie opakowań to aż 160 kg na mieszkańca. Według danych z roku 2020 recyklingowi poddawanych jest zaś mniej niż 30 proc. wszystkich odpadów.

Dodatkowe tony śmieci

Przeprowadzone badania wykazały, że co roku ze względu na zbyt obszerne opakowania marnuje się w Polsce:

• 88 747 ton tektury o wartości 43 milionów złotych, która mogłaby zostać wykorzystana do innych celów,

• 333 miliony m2 taśmy klejącej używanej do pakowania przesyłek (co niemal odpowiada powierzchni Krakowa),

• 41 milionów m3 wypełniaczy przesyłek, które wystarczyłyby do 41-krotnego wypełnienia Stadionu Narodowego.

Zbyt duże opakowania to także prawie 2,5 miliona dodatkowych kursów samochodów dostawczych, co skutkuje emisją do atmosfery aż 42 tys. ton zbędnego dwutlenku węgla.

Polacy nie lubią za dużych opakowań

Według przeprowadzonego badania używanie zbyt dużych opakowań, oprócz znaczącego oddziaływania na środowisko naturalne, ma także negatywny wpływ na postrzeganie marek przez konsumentów. Co trzeci polski klient e-commerce (29 proc.), który odebrał przesyłkę, w której było zbyt dużo pustej przestrzeni wokół zapakowanego produktu, odczuwa negatywne emocje w stosunku do marki, której produkt zakupił. Kolejnych 18 proc. badanych deklaruje, że nie zdecydowałoby się na ponowny zakup u takiego sprzedawcy.

Co najbardziej irytuje Polaków w opakowaniu, gdy dostają zamówioną przesyłkę? Aż połowa z nich (48 proc.) ma trudności z otwarciem paczki, a 43 proc. uważa, że sprzedawca użył do pakowania zbyt dużej ilości plastikowej taśmy klejącej. Dla 40 proc. z nas spakowana przesyłka jest zbyt duża w stosunku do wysyłanego produktu.

– Dzisiejszy konsument oczekuje ograniczenia materiałów używanych do pakowania. Marnowanie surowca i niepotrzebne koszty z tym związane to jedno, równie bolesny jest jednak koszt środowiskowy wynikający ze zbędnej emisji CO2. To właśnie teraz jest najlepsza pora na pozbycie się powietrza z przesyłek e-commerce i zahamowanie niechlubnego trendu air-commerce – komentuje Paweł Mazanka, Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Produktu, DS Smith Polska.

Prawie połowa badanych (46 proc.) chciałaby otrzymywać swoje przesyłki w opakowaniach pochodzących z recyklingu, a czterem na dziesięciu osobom zależy na dopasowaniu przesyłki do kształtu zamawianego przedmiotu.

Opakowania skrojone na miarę

Już na etapie projektowania możemy zdecydować o ilości i jakości surowców, by w jak najwyższym stopniu spełniały wymagania produktu i kanału sprzedaży. - W jednym ze realizowanych projektów drobne zmiany w konstrukcji opakowania pozwoliły uzyskać aż 30 proc. oszczędności kosztowych, przy jednoczesnym obniżeniu emisji CO2 o 10 proc. Właśnie w taki sposób wypracowujemy i wdrażamy z naszymi klientami projekty zgodne z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego i mam nadzieję, że takie podejście stanie się normą dla całej branży i wkrótce zapomnimy o air-commerce – dodaje Paweł Mazanka.

Przy współpracy z Fundacją Ellen MacArthur DS Smith opracował Zasady Projektowania w Obiegu Zamkniętym. Obecnie firma pracuje nad około dwoma tysiącami projektów, które spełniają wszelkie normy „cyrkularnych” produktów.