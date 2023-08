Polacy uwielbiają automaty paczkowe, Facebooka i zakupy online

Jedna trzecia Polaków (34 proc.) nabywa produkty, które zauważyła na mediach społecznościowych, z czego połowa z nich dokonuje zakupu bezpośrednio na platformie.

Większość polskich konsumentów (57 proc.) uważa, że jakość ogólnego doświadczenia zakupowego jest lepsza online niż w sklepie stacjonarnym.

Ponad połowa Polaków (55 proc.) woli odbierać swoje dostawy z automatów paczkowych, co stanowi pięciokrotnie większy wynik niż średnia światowa (10 proc.).

Zakupy online przyjemniejsze niż stacjonarne

Niemal jedna trzecia badanych Polaków (30 proc.) robi zakupy online przynajmniej raz w tygodniu, głównie korzystając z komputera (49 proc.) i telefonu (46 proc.). Większość polskich konsumentów (57 proc.) uważa, że jakość ogólnego doświadczenia zakupowego jest lepsza online niż w sklepie stacjonarnym. To przekonanie opiera się na kilku kluczowych czynnikach: oszczędności czasu (83 proc.), łatwości porównywania cen (81 proc.), niższych cenach (79 proc.), szerokim wyborze produktów (77 proc.) i różnorodności metody płatności (74 proc.). Najczęściej zakupy online wybierane są przez pokolenie Millenialsów, czyli osób w wieku 27-42 lat (37 proc.) oraz najmłodszych badanych - Zetki - w wieku 18-26 lat (33 proc.), nieco rzadziej przez Gen X pomiędzy 43. a 58. rokiem życia (29 proc.) oraz Baby Boomers w wieku 59-77 lat (21 proc.).

Preferencje polskich klientów są jasne – ponad połowa (55 proc.) woli odbierać swoje zamówienia z automatów paczkowych, co stanowi aż pięciokrotnie więcej niż średnia dla wszystkich 18 krajów, które wzięto pod uwagę w badaniu (10 proc.). Tylko jedna trzecia Polaków (33 proc.) preferuje dostawę do miejsca zamieszkania lub pracy, a najrzadziej konsumenci korzystają z usług urzędów pocztowych (4 proc.).

Rosnąca popularność mediów społecznościowych

Badanie, które skupiało się na nawykach i preferencjach zakupowych respondentów w drugim kwartale tego roku wykazało również, że jedna trzecia Polaków (34 proc.) nabyła produkt po zobaczeniu go w mediach społecznościowych, przy czym połowa z tej grupy (50 proc.) dokonała zakupu bezpośrednio na danej platformie.

Dla pokolenia Z największą inspiracją do zakupów są influencerzy (65 proc.), dla Millenialsów to marki (61 proc.), a pokolenie X najbardziej reaguje na komunikaty od sprzedawców detalicznych (55 proc.). W Polsce najpopularniejszym portalem społecznościowym do zakupów jest Facebook (50 proc.), a zaraz za nim uplasowały się Instagram (37 proc.) oraz TikTok (35 proc.). Facebook cieszy się największą popularnością wśród polskich Millenialsów (55 proc.), osób z pokolenia X (57 proc.) oraz przedstawicieli najstarszej generacji w wieku 59-77 lat (64 proc.). Natomiast pokolenie Z preferuje zakupy za pośrednictwem Instagrama (49 proc.), TikTok i YouTube (po 46 proc.), gdzie młodzi ludzie znajdują linki przekierowujące do sklepów.

Wyprawka szkolna bez stresu z Klarną

„Według badania Shopping Pulse najczęściej kupowane produkty online to ubrania (46 proc.), kosmetyki (36 proc.), elektronika (30 proc.), rozrywka (29 proc.) i akcesoria samochodowe (23 proc.). Możliwość zakupu popularnych produktów i rozłożenie płatności na trzy raty, które można opłacić co 30 dni po zakupie, zdobywa dużą popularność. Jest to szczególnie istotne w kontekście zbliżającego się nowego roku szkolnego, zwłaszcza dla rodziców przyszłych pierwszaków. Aż 3 na 4 Polaków planuje w całości (25 proc.) lub częściowo (50 proc.) swoje wydatki z wyprzedzeniem. Dla wielu rodzin początek roku szkolnego stanowi poważne obciążenie dla miesięcznego budżetu” – mówi Łukasz Dwulit, Head of Klarna Polska.

Najnowsza kampania “Back to School”, która właśnie rozpoczęła się w Polsce, jest reakcją na oczekiwania konsumentów. Kupujący mogą odroczyć koszty zakupów niezbędnych przyborów szkolnych, urządzeń elektronicznych i jesiennej odzieży o 30 dni lub rozłożyć je na trzy raty bez dodatkowych kosztów. Dzięki temu rodzice będą mogli wybrać dla swoich dzieci produkty lepszej jakości, które będą służyły dłużej, jednocześnie zachowując atrakcyjną cenę zakupu. Kampania trwa od 21 sierpnia do 10 września i jest realizowana we współpracy z Reserved, SinSay, About You i Local Heroes.