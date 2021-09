Polacy w światowej czołówce e-konsumentów

Dane z 2021 r. pokazują, że już niemal wszyscy Polacy (96%) z dostępem do internetu dokonali w tym roku zakupów w sieci.

Ten wysoki odsetek kupujących online utrzymuje się na stałym poziomie we wszystkich grupach wiekowych, od 18 do 65 lat.

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce na świecie



33% Polaków przyznało w badaniu, że robi zakupy online przynajmniej raz w tygodniu. To zaskakująco wysoki odsetek, Polacy kupują w sieci znacznie częściej niż mieszkańcy Austrii (24%) i krajów skandynawskich, czyli Szwecji (27%), Norwegii (27%) i Finlandii (18%), które wcześnie rozpoczęły swoją przygodę z cyfryzacją. Mając wybór, 3 na 5 (59%) Polaków wybrałoby sklepy internetowe zamiast sklepów stacjonarnych. Więcej niż 2 na 5 ankietowanych (45%) uważa, że ​​w przyszłym roku będzie robić zakupy głównie przez internet – wyprzedzając w deklaracjach Amerykanów (42%), Holendrów (37%), Australijczyków (36%), Finów (35%) i Norwegów (34%). To kolejny dowód na to, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce na świecie.

Najpopularniejsze kategorie produktów, w przypadku których Polacy dokonują zakupów online to: elektronika (47%), sport i rekreacja (41%), odzież i obuwie (39%) oraz rozrywka (39%).

Mobile-first, bo wygoda to podstawa

Wydaje się, że większość Polaków zakupy robi “w biegu” – ponad 2 na 5 (44%) używa do tego telefonów komórkowych, ustępując pod tym względem tylko Amerykanom (48%). Polacy wyprzedzają tu Australijczyków (41%), Brytyjczyków (38%) czy Niemców (36%) ale i Norwegów (33%), Szwedów (29%) oraz Austriaków (29%), jak również Holendrów (28%) i Finów (25%). W Polsce jest ponad 83 aktywnych użytkowników smartfonów i oczekuje się, że liczba ta jeszcze wzrośnie w nadchodzących latach.

Aż 62% kupujących Polaków wolałoby również dostawę do automatu paczkowego, co sprawia, że Polska jest pionierem tego globalnego trendu. Odsetek ten jest prawie dwukrotnie wyższy niż w drugiej pod tym względem Finlandii (33%) i aż 60 razy większy niż w Wielkiej Brytanii (1%), która zamyka ranking w tym obszarze. Większość pozostałych krajów mieściła się w przedziale od 2% (Norwegia) do 5% (Niemcy), wyjątkiem jest Szwecja z deklarowanym wykorzystaniem tej formy dostawy na poziomie 9%.

Zarządzanie gotówką ma najwyższy priorytet