Polacy wracają do stacjonarnych sklepów, spada sprzedaż online

Zmniejsza się dynamika wzrostu sprzedaży w internecie, spowodowana przede wszystkim aktualnym zniesieniem obostrzeń, fot. Shutterstock

Według danych GUS w czerwcu 2021 r. w porównaniu z majem br. odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 8,2 proc. Udział tej sprzedaży zmniejszył się z 9,1 proc. w maju br. do 8,1 proc. w czerwcu br.

Spadek zaobserwowano w większości grup, przy czym znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie" (z 21,3 proc. przed miesiącem do 18,6 proc.), a także podmioty z grup „meble, rtv, agd" (odpowiednio z 18,3 proc. do 16,2 proc.) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (z 20,7 proc. do 18,8 proc.).

Polacy wracają do stacjonarnych zakupów

- Miesięczną informację GUS powinniśmy rozpatrywać przede wszystkim w perspektywie globalnej, odnosząc najnowsze wyniki do stanu sprzed pandemii COVID-19, kiedy to początek miał nagły i znaczący wzrost digitalizacji polskich przedsiębiorstw. Wśród wielu faktów jeden trzeba szczególnie wziąć pod uwagę: obecnie już tylko około 16% konsumentów nie robi zakupów w internecie (gdy u schyłku 2019 roku było to aż 42%). Nadal jesteśmy na fali wznoszącego trendu digitalizacji przedsiębiorstw. Nieznacznie zmniejsza się dynamika wzrostu sprzedaży w internecie, spowodowana przede wszystkim aktualnym zniesieniem obostrzeń i powrotem konsumentów do sklepów stacjonarnych, jednak wciąż jest ona na wysokim poziomie. Niezwykle istotne jest teraz zweryfikowanie, jak zmieniły się oczekiwania klientów, poznanie ich nowego „customer journey". Kluczowe dla pozycji e-commerce są także coraz częstsze obawy decydentów dotyczące zbliżającej się czwartej fali pandemii COVID-19. Dla wielu jest ona nieuchronna, chociaż trudno określić, kiedy nastąpi. Z tego powodu przedsiębiorcy spodziewają się kolejnych lockdownów. Jeśli do nich dojdzie najważniejszą rolę, umożliwiającą przetrwanie spowolnienia rynkowego, odegrają po raz wtóry kanały cyfrowe - powiedział Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor sprzedaży w Unity Group.