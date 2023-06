Polacy wysłali 1,96 mld przesyłek kurierskich, paczek pocztowych i listów

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w rejestrze operatorów

pocztowych znajdowały się 303 podmioty (w 2021 roku - 300),

z czego 124 prowadziło aktywną działalność w zakresie świadczenia usług pocztowych (w 2021 roku - 139).

Wolumen i przychody ze zrealizowanych usług

Najważniejszą rolę na rynku w 2022 roku odgrywała – jako operator wyznaczony – Poczta Polska, która zrealizowała w strumieniach krajowym i zagranicznym 1 085,0 mln usług (55,5% udziału w wolumenie ogółem), co przełożyło się na 5 284,1 mln zł przychodu (36,8% udziału w przychodach ogółem). W odniesieniu do roku ubiegłego wolumen zrealizowanych przez operatora wyznaczonego usług zmniejszył się o 7,6% a wartość przychodów wzrosła o 2,5%.

Operatorzy alternatywni zrealizowali ogółem w obrocie krajowym i zagranicznym odpowiednio 871,7 mln usług (44,5% udziału w wolumenie ogółem), co przełożyło się na 9 079,8 mln zł przychodu (63,2% udziału w przychodach ogółem). W odniesieniu do roku ubiegłego wolumen zrealizowanych przez operatorów alternatywnych usług zwiększył się o 14,6%, a wartość przychodów wzrosła o 17,4%.

Najliczniej realizowaną w 2022 roku usługą, podobnie jak w latach

poprzednich, choć z niewielką już przewagą nad przesyłkami kurierskimi, pozostały przesyłki listowe, których przyjęto do obrotu 895,9 mln szt., co oznacza spadek o 8,2% w stosunku do 2021 roku i co przełożyło się na 3 544,0 mln zł przychodu (wzrost o 3,6%).

Przesyłek kurierskich i tradycyjnych paczek pocztowych zrealizowano w analizowanym roku łącznie 921,6 mln szt. (wzrost o 14,5% w stosunku do roku 2021), co wygenerowało 9 934,6 mln zł przychodu (wzrost o 15,4% w stosunku do roku 2021), i co oznacza, że rok 2022 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym obserwowany był wzrost przychodów z tych usług.

▶ przesyłki kurierskie

Operatorzy pocztowi zrealizowali w 2022 roku na rynku krajowym

i zagranicznym 893,9 mln sztuk przesyłek kurierskich, co przełożyło się na 9 592,9 mln zł przychodu. W stosunku do 2021 roku, wolumen wzrósł o 15,2%, natomiast przychody o 17,0%. Przesyłki kurierskie stanowiły w 2022 roku aż 66,8% wartości rynku pocztowego oraz 45,8% całego wolumenu usług pocztowych.

▶ usługi powszechne – świadczone przez Pocztę Polską

Udział usług powszechnych w usługach pocztowych ogółem wyniósł odpowiednio 22,1% wolumenu oraz 20,9% przychodów. Poczta Polska zrealizowała w 2022 roku 432,7 mln usług powszechnych, co przełożyło się na 3 006,0 mln zł przychodu. W obrocie krajowym zrealizowano 89,4% usług, a w obrocie zagranicznym 10,6%. W porównaniu do roku poprzedniego zarówno w obrocie krajowym jak i w obrocie zagranicznym wolumen tych usług się zmniejszył. Spadki wyniosły odpowiednio -6,1% i -17,9%. W 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich, największą

część segmentu usług powszechnych stanowiły przesyłki listowe, których udział wyniósł 98,1% wolumenu ogółem.

▶ usługi wchodzące w zakres usług powszechnych

W 2022 roku, operatorzy pocztowi zrealizowali ogółem na rynku

krajowym i zagranicznym 485,0 mln usług wchodzących w zakres

usług powszechnych, co przełożyło się na 1 227,1 mln zł przychodu.

W stosunku do 2021 roku odnotowano spadek wolumenu o 8,9%.

Przychody natomiast wzrosły o 9,2%. Podobnie jak w latach poprzednich usługą o najistotniejszym znaczeniu w tym segmencie były w 2022 roku przesyłki listowe, których udział wyniósł 96,3% wolumenu ogółem.

▶ inne usługi pocztowe

W 2022 roku, w segmencie innych usług pocztowych wolumen

wyniósł 145,2 mln sztuk, co przełożyło się na 537,9 mln zł przychodu. W stosunku do 2021 roku, nastąpił w tym obszarze rynku spadek wolumenu o 8,8%. Przychody natomiast wzrosły o 2,5%. W 2022 roku przychody tego segmentu stanowiły 3,7% wartości całego rynku pocztowego, natomiast wolumen stanowił 7,5% wolumenu całego rynku.