Pole i Alkohole - nowy projekt Pora na Pola

– Rok 2021 był rekordowy pod kątem sprzedaży, emisji akcji i realizacji najważniejszych celów inwestycyjnych szybciej niż przewidywaliśmy. Ostatnie miesiące to także przygotowanie nowych projektów, które przyspieszą nasz wzrost w kolejnych latach – mówi Adrian Piwko, założyciel i prezes zarządu Pora na Pola.

Dzięki pierwszej i drugiej emisji crovdinwestingowej w Pora na Pola udało się podnieść kluczowe w e-commerce wskaźniki, takie jak konwersja, średnia wartość zamówienia, liczba współpracujących dostawców czy ruch na stronie. Trzecia emisja umożliwiła uruchomienie szybszych dostaw, otwarcie nowego magazynu w Łodzi, stworzenie oferty B2B, rozpoczęcie sprzedaży subskrypcyjnej na nowej odsłonie portalu i start projektu technologicznego badawczo-rozwojowego. Spółka w trzech dotychczasowych emisjach zdobyła zaufanie łącznie ponad 1500 akcjonariuszy.

Kontynuacja przyjętej strategii finansowania

– Nowe inicjatywy sprzedażowe, sukces poprzednich ofert publicznych akcji, a także kontynuacja założonej strategii finansowania wpłynęły na naszą decyzję o realizacji czwartej rundy inwestycyjnej w crowdinvestingu. Strategia wyjścia dla inwestorów pozostała również nadal bez zmian, planujemy wprowadzenie akcji Pora na Pola na rynek NewConnect pod koniec 2023 roku – wyjaśnia Adrian Piwko.

Środki pozyskane z czwartej emisji będą przeznaczone na rozwój w zakresie technologii, wsparcia sprzedaży od drobnych rolników oraz rozwoju oferty jedzenia i alkoholi.

Nowe projekty biznesowe

W ramach rozwoju biznesu i wprowadzania do oferty kolejnych tradycyjnych, polskich produktów, z końcem września ruszył projekt Pole i Alkohole. Jest to nowa spółka, której 100% udziałów należy do Pora na Pola SA. Dzięki temu klienci platformy będą mogli nabyć także lokalne, rzemieślnicze alkohole, w ramach prostego i szybkiego procesu zakupowego.

Spółka w październiku podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z którą powstało konsorcjum Por Familia. W jego skład, poza liderem grupy, Pora na Pola, wchodzi 8 rolników, a celem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Kolejną inicjatywą związaną z wspieraniem drobnych rolników jest działanie w ramach programu akceleracyjnego NESsT i IKEA Social Entrepreneurship, którego celem jest poprawa warunków zatrudnienia dla osób wywodzących się z grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym czy ubóstwem.