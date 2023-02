Polowanie na okazje to szansa dla małych e-sklepów

Sklepy online nie tylko muszą zastanowić się, jak poradzić sobie z tym, że kupujący potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji, ale również z tym, że coraz uważniej patrzą oni na ceny.

Dla poszukiwaczy rabatów priorytetem ponad wszystko są atrakcyjne oferty, nawet jeśli promocja jest dostępna w sklepie, którego nie znają. Ten trend to wielka szansa dla mniejszych sklepów internetowych, które nie zyskały jeszcze szerokiej rozpoznawalności wśród klientów. Jeśli kupujący poczują, że trafiła im się świetna oferta, to prawdopodobnie przystąpią do zakupu - komentuje Efi Dahan, dyrektor zarządzający PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią I Izrael.