Polska Bezgotówkowa na EEC: Uberyzacja handlu dokonuje się w sferze płatności

- Widzimy, że płatności ecommercowe są wykorzystywane w punktach sprzedaży stacjonarnej. To funkcja bezfizycznego użycia karty. W sklepie jesteśmy zidentyfikowani przez sprzedawcę i już niczego więcej nie potrzeba, chyba, że chcemy, by transakcja została potwierdzona. To kwestia identyfikacji za pomocą siatkówki, odcisku palca itd. Z drugiej strony jest sama płatność za pomocą biometrii – mówił Zbigniew Wiśniewski.

- Można to nazwać uberyzacją handlu. W momencie, kiedy zamawiamy taksówkę, zgadzamy się by nasza karta była obciążona płatnością. Tak samo może odbywać się zakup w sklepie stacjonarnym - dodał.

Zobacz retransmisję debaty:

Jego zdaniem, dla e-commerce kluczowy będzie dostęp do informacji, których będzie coraz więcej oraz to, jak handel poradzi sobie z wykorzystywaniem informacji.

- W przyszłości jeszcze większym problemem niż dziś może być kwestia wymieniania się wiedzą, informacjami między firmami i wykorzystywanie tej wiedzy szerzej niż do handlu. Informacja o zachowaniach klientów będzie też miała coraz większą cenę – mówił Zbigniew Wiśniewski.

Uważa on, że zakupy online będą rosły. - Jesteśmy w tyle za innymi rynkami. Poza tym, w internecie będziemy robić powtarzalne zakupy – czyli produkty które znamy, szczególnie produkty przemysłowe. Nie musimy ich oglądać czy dotykać. Jeśli ktoś zacznie je kupować online nie wróci już do sklepu fizycznego – przekonywał.

Jak mówił, w ciągu ostatnich 20 lat zaszły bardzo istotne zmiany w płatnościach bezgotówkowych. - Jeśli mówimy o doświadczeniach klientów, to rozwiązania muszą być wygodne i bezpieczne (np. przez silne uwierzytelnienie). Jeśli jesteśmy przekonani, że to jest bezpiecznie, to chętnie płacimy bezgotówkowo – mówił wiceprezes zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa.