Polska firma handlowa otwiera oddział i szuka pracowników w Maladze

Zaledwie 3 miesiące po uruchomieniu biura w Lublinie Foodcom otwiera swój trzeci oddział w jednym z najprężniej rozwijających się regionów Andaluzji. Nowe biuro w Maladze będzie służyć jako ważna baza operacyjna dla działań handlowych, co pozwoli firmie wzmocnić obecność na arenie międzynarodowej, a także pozwoli dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych partnerów biznesowych.

- Malaga, jej stabilne otoczenie, rosnący potencjał rynkowy czy dogodna lokalizacja to zarówno obiecujące środowisko dla biznesu, jak i niezwykle atrakcyjne miejsce pracy. Dodatkowo, rozwinięta infrastruktura Hiszpanii w połączeniu z położeniem geograficznym sprawia, że kraj ten jest bardzo perspektywicznym rynkiem także dla inwestycji logistycznych ­– mówi Mateusz Augustyniak, członek zarządu w spółce Foodcom.

Hiszpania jest usytuowana na przecięciu śródziemnomorskich i atlantyckich szlaków transportowych, co otwiera drogę na rynki Europy, do Ameryki Łacińskiej, Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. Ponadto, używany nieprzerwanie od 2600 lat port w Maladze, który jest najstarszym portem w Basenie Morza Śródziemnego oraz międzynarodowe lotnisko, także odgrywają znaczną rolę w globalnym handlu.

Malaga (fot. mat pras.)

Zatrudnienie w hiszpańskim zespole

Foodcom firma obecna w branży chemicznej, spożywczej, żywienia zwierząt oraz FMCG. Od ponad 10 lat specjalizuje się w transakcjach handlowych na całym świecie. Obecnie swoje biura ma w Warszawie i Lublinie. Otwarcie kolejnego oddziału, tym razem w Hiszpanii, nie tylko stwarza dogodne warunki dla intensywnych działań handlowych, ale przyczynia się również do wspierania lokalnej gospodarki oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Aktualnie w Hiszpanii funkcjonuje kilkuosobowy zespół, który będzie jednak systematycznie powiększany.

- Zrekrutowaliśmy już osoby na kluczowe stanowiska do hiszpańskiego zespołu i będziemy go sukcesywnie rozbudowywać. Na jego czele stanął Angel Ramirez, a tworzą go osoby zarówno pochodzące z Hiszpanii, jak i innych części świata, tj. Maroko, Filipiny czy Portugalia. Wraz z otwarciem nowego oddziału w Maladze, poszukujemy więc nowych 30 pracowników, którzy będą mieli okazję uczestniczyć w dynamicznym rozwoju firmy – komentuje Mateusz Augustyniak.