Polska firma wie, jak sprzedawać tradycyjne krawiectwo w internecie

By zwiększyć sprzedaż mody formalnej w internecie, Lancerto, polska marka mody premium, sięga po zupełnie nowe technologie i rozwiązania cyfrowe, takie jak Chat GPT.

Już ponad 1/4 sprzedaży marki odbywa się właśnie w kanale e-commerce. W internecie jesteśmy też świadkami wielkiego powrotu kultowego Próchnika.

Marka jest bardzo znana, słynęła zawsze z płaszczy i kurtek i ten potencjał chcemy odtworzyć - mówi WNP.PL Tomasz Ciąpała, prezes spółki G8, właściciel marek Lancerto oraz Próchnik 1948.

Formalna moda męska ma swoje reguły. Co prawda rzadko już mężczyźni szyją u krawców, ale wciąż w procesie zakupowym dużą rolę odgrywa kontakt z doradcą, przymiarka w sklepie stacjonarnym. Dlatego nie jest to segment, który robi furorę w internecie.

- Garnitury to faktycznie nie jest produkt e-commerce’owy. Szacujemy, że ten kanał ma mniej niż 1 proc. udziału w sprzedaży w ogóle w Polsce - mówi WNP.PL Tomasz Ciąpała, prezes spółki G8, właściciel marek Lancerto oraz Próchnik 1948.

Ta polska firma pokazuje jednak, że obraz tego rynku się zmienia. W przypadku Lancerto udział sprzedaży internetowej garniturów w ogólnej sprzedaży to 3 proc. Jednak firma w tym kanale oferuje też całą gamę innych towarów dla mężczyzn, co daje przestrzeń do wzrostów sprzedaży.

- E-commerce to dla nas już 7-letnia podróż i bardzo szybko rosnący kanał. W tym roku szacujemy, że przekroczymy 28 proc. przychodów z internetu w całości naszej sprzedaży - wskazuje Tomasz Ciąpała, dodając, że Lancerto jest liderem w branży, jeśli chodzi o sprzedaż spodni, jeansów, koszul i marynarek.

