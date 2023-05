Polska odpowiedź na ChatGPT. Pierwszy jest SentiOne?

Technologia SentiOne przyspiesza tworzenie botów z 3 dni do 3 godzin dzięki własnej generatywnej sztucznej inteligencji.

SentiOne zaprasza firmy do wypróbowania sztucznej inteligencji

Polski SentiOne uruchamia zapowiadaną na początku roku polską odpowiedź na ChatGPT - generatywną sztuczną inteligencję. Spółka zaprasza do współpracy firmy, które są zainteresowane przetestowaniem nowego rozwiązania. Dzięki automatyzacji czas budowy bota uległ skróceniu o 90 proc.

SentiOne opracował technologię podobną do ChatGPT

SentiOne, polski startup wspierający firmy w automatyzacji obsługi klienta z wykorzystaniem zaawansowanej sztucznej inteligencji opartej na ich własnych bazach danych od ponad dekady, opracował własną technologię generatywnej AI podobną do ChatGPT, jednak jak podkreśla firm, w przeciwieństwie do niego, możliwą do wykorzystania w biznesie, sprawdzoną i rzetelną.

Opracowane przez inżynierów z SentiOne rozwiązanie LLM (Large Language Model) sprawia, że oparte na nim boty potrafią komunikować się naturalnym, swobodnym i poprawnym językiem, a jednocześnie usuwa ryzyka związane z korzystaniem z ChatGPT - takie jak brak umiejętności osadzenia wypowiedzi w kontekście czy opieranie się na przypadkowych, niezweryfikowanych danych, co zwiększa ryzyko podawania mylących, nieprecyzyjnych czy nawet fałszywych informacji - komunikuje firma.

Nowa technologia pozwala również zautomatyzować proces budowy nowych botów, skracając go z 3 dni do 3 godzin, czyli o ok. 90 proc. SentiOne zaprasza do współpracy firmy, które chciałyby go przetestować i zbudować pilotażowego bota porozumiewającego się w języku polskim opartego o nowe rozwiązanie. Aktualnie LLM jest dostępny w języku angielskim, a polska wersja LLM jest w trakcie budowy i testów.

- Odkąd pod koniec ubiegłego roku pojawił się ChatGPT, większość firm zaczęła zastanawiać się, jak wykorzystać tę nową supertechnologię. Nie ominęło to SentiOne. Patrząc na nasze doświadczenie oraz na zasoby - zbiory danych i zespół - nie miałem wątpliwości, że jesteśmy w stanie zbudować najlepszy tego typu model dla języka polskiego, eliminując jednocześnie wady oryginalnego rozwiązania i czyniąc go możliwym do wykorzystania przez firmy. Nasze boty rozumieją ludzkie intencje na poziomie 96 proc. - lepiej, niż niejeden prawdziwy człowiek - mówi Bartosz Baziński, CEO SentiOne - Konwersacyjna sztuczna inteligencja jest obecnie wykorzystywana głównie do automatyzacji obsługi klienta, m.in. przez banki, placówki medyczne i ubezpieczycieli. Bot stanowi element budowania wizerunku marki, musi być godny zaufania nie stanowić ryzyka dla firmy. I taka jest właśnie jest nasza technologia LLM.

Inteligencja od SentiOne potrafi samodzielnie interpretować informacje z dowolnej bazy wiedzy

Najnowsza konwersacyjna inteligencja od SentiOne jest trenowana na ogromnych zbiorach zweryfikowanych danych z konkretnych branż. Potrafi też samodzielnie interpretować informacje z dowolnej bazy wiedzy (np. regulamin usług banku lub informacje produktowe), dzięki czemu może w prosty sposób wyjaśnić wszystkie zawiłości i zapisy (np. polisy czy kredytu) oraz odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Firma dodaje, że dzięki naturalnemu językowi wypowiedzi rozmowa z botem zbudowanym w technologii LLM jeszcze bardziej przypomina rozmowę z prawdziwym człowiekiem, zwiększając tym komfort rozmówcy.

By zapewnić najwyższe bezpieczeństwo danych, firmy mają możliwość wdrożenia rozwiązania on-premise, czyli w prywatnej chmurze lub na własnej infrastrukturze serwerowej. Bot oparty o LLM może przyjąć dowolny charakter lub sposób mówienia, wybrany odgórnie albo dostosowany do sposobu wypowiedzi osoby, z którą w danym momencie rozmawia, dzięki czemu sprawia jeszcze bardziej naturalne i przyjazne wrażenie.