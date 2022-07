Polska pierwszym rynkiem, na którym Netto rusza z usługą zakupów online

Everli to platforma służąca do zakupów spożywczych online. Użytkownicy Everli, za pośrednictwem strony internetowej, zamawiają produkty ze swojego ulubionego sklepu, a następnie otrzymują zamówienie na określoną godzinę i dzień, przez dedykowanego Szopera, który odpowiada zarówno za zakupy, transport, jak i dostawę do domu. Usługa jest aktualnie dostępna w 47 miastach Polski, m.in. w Poznaniu, Redzie, Warszawie, Świętochłowicach, Tychach czy Opolu, docierając do ponad 11 milionów osób.

Szczecin i Trójmiasto na pierwszy ogień

Współpraca Netto z Everli rozpoczęła się w czerwcu b.r. od sklepów zlokalizowanych w Szczecinie oraz Trójmieście. Od początku lipca została rozszerzona o kolejne placówki w innych miejscowościach, zgodnie z zasięgiem działania Everli. W sumie dostawcy Everli realizując zakupy w Netto będą pojawiać się w około 200 sklepach sieci.

- Nieustannie zmieniamy się dla naszych klientów. Chcemy oferować im kolejne udogodnienia, a zakupy online z pewnością tym są. – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Oszczędność czasu w zestawieniu z oszczędnością pieniędzy, którą w ramach codziennych zakupów oferuje Netto, to zdecydowanie korzystne połączenie. Liczymy na to, że nowe rozwiązanie dostępne w naszej sieci zyska wielu zwolenników.

Asortyment Netto dostępny dla użytkowników platformy Everli obejmuje szeroką gamę produktów ze stałej oferty.

Everli: 20 zł na pierwsze cztery zamówienia z Netto

W związku z rozpoczęciem współpracy Netto i Everli, nowo zarejestrowani klienci otrzymają zniżkę 20 zł na pierwsze cztery zamówienia z Netto, a na pierwsze z nich, również darmową dostawę (kod rabatowy: CZESCNETTO). Z kolei użytkownicy już zarejestrowani na platformie mogą skorzystać z darmowej dostawy zamówienia z Netto jeśli zrobią zakupy za pośrednictwem platformy przez pierwsze dwa tygodnie działania Netto na Everli. W tym celu należy skorzystać z kodu STARTNETTO.

Netto Polska zajmuje trzecią pozycję wśród marek obecnych na rodzimym rynku dyskontów. Sklepy sieci poza Polską znajdują się także w Danii i Niemczech.