Polska potęgą e-commerce w branży motoryzacyjnej

Polskie firmy e-commerce intensywnie korzystają z możliwości, jakie dostarcza e-rynek, co przyczynia się do dynamicznego wzrostu sektora online w Polsce. Dzięki innowacyjnym podejściom do biznesu, umiejętnościom dopasowania się do zmieniających się potrzeb klientów oraz rozwiniętej infrastrukturze technologicznej, przedsiębiorcy w Polsce są w stanie oferować szeroki asortyment produktów oraz konkurencyjne ceny. To nie tylko stymuluje wzrost ich własnych firm, ale również przyczynia się do rozwoju cyfrowej gospodarki, umacniając pozycję Polski jako jeden z liderów e-commerce w Europie.

Niemcy głównym rynkiem zbytu dla polskich sprzedawców

eBay to jedna z największych platform e-commerce na świecie, a co więcej, polska platforma również cieszy się uznaniem na rynku międzynarodowym. Zaskakującym faktem jest to, że aż 99 proc. wartości towarów brutto dostępnych na eBay.pl pochodzi z eksportu. Dowodzi to ogromnego znaczenia handlu zagranicznego dla polskich sprzedawców oraz potencjału, jaki platforma daje im dostęp do globalnych rynków. Co równie istotne, aż 97 proc. działalności eBay.pl to tzw. Cross Border Trade (CBT), czyli aktywny handel zagraniczny. Oznacza to, że większość polskich sprzedawców na ebay.pl nie ogranicza się tylko do obsługi lokalnego rynku, ale również skutecznie dociera do klientów na całym świecie. Globalna perspektywa pozwala im zróżnicować działalność biznesową i zwiększyć jej skalę, co przekłada się na sukces przedsiębiorców.

Niemcy stanowią główny rynek zbytu na platformie eBay.pl, do którego kierowane jest aż 62 proc. produktów. Stanowi to dowód na to, że polscy sprzedawcy zdobyli zainteresowanie niemieckich klientów. Niemiecki rynek e-commerce jest jednym z najważniejszych i najbardziej atrakcyjnych rynków w Europie, co sprawia, że jest on priorytetowym celem dla wielu polskich sprzedawców prowadzących działalność e-commerce. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ na koniec 2020 roku niemieccy klienci wydali w internecie 83,3 mld Euro. Obecnie już 94 proc. Niemców aktywnie korzysta z internetu , a 83 proc. z nich chociaż raz w tygodniu kupuje coś online .

A co cieszy się popularnością na eBay.pl?

Dla polskich sprzedawców na platformie eBay.pl, jednymi z najbardziej rozwijających się branż są P&A (części samochodowe i moto) oraz H&G (home & garden – artykuły do domu i ogrodu). Branża P&A odnotowuje dynamiczny wzrost, rosnąc dwucyfrowo rok do roku. Pokazuje to, że części samochodowe i akcesoria motocyklowe stanowią nieustannie ważny segment rynku. Dzięki ofercie konkurencyjnych cen i wysokiej jakości produktów, przyciąga to klientów nie tylko z Polski, ale również z innych krajów. Globalna dostępność platformy eBay.pl otwiera szerokie perspektywy rozwoju i pozwala na eksport produktów na szeroką skalę. W ramach tej kategorii na platformie eBay.pl można wyróżnić kilka szczególnie popularnych segmentów. Wśród nich najlepiej sprzedającymi się kategoriami są układy wydechowe, układy przeniesienia napędu oraz części karoserii.

W przypadku branży H&G, rośnie ona średnio jednocyfrowo z roku na rok. Artykuły związane z wyposażeniem domu i ogrodu stanowią również kluczowy segment rynku e-commerce, ponieważ dotyczą one potrzeb życia codziennego. Klienci zawsze będą poszukiwać takich produktów, co czyni tę branżę stałym źródłem popytu.

