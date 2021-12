Polska z największą liczbą automatów paczkowych na świecie

Na koniec roku 2021 r. liczba automatów paczkowych w Polsce wyniosła łącznie około 18 tys., a do końca przyszłego roku szacuje się, że przekroczy 25 tys.

2021 r. rynek automatów paczkowych zakończy wynikiem 450 mln dostarczonych przesyłek – szacuje się, że 2024 r. może być ich nawet dwukrotnie więcej.

Ostatnie lata upłynęły pod dyktando dynamicznego rozwoju branży e-commerce, która zrewolucjonizowała rynek zarówno handlowy, jak i magazynowy na całym świecie. Od 2015 roku w krajach Unii Europejskiej odsetek osób kupujących przez Internet co najmniej raz w roku, wzrósł niemal dwukrotnie, a w 2020 r. w Polsce wyniósł on 61%. Wielkim wygranym trendu na e-commerce jest rynek automatów paczkowych, co potwierdza najnowszy raport Colliers pt. „Rudolf sam sobie nie poradzi – rynek automatów paczkowych w Polsce”.

Przeczytaj także: Usługi kurierskie w kolejnej sieci marketów budowlanych

Na potrzeby raportu, na przełomie listopada i grudnia, została przeprowadzona ankieta wśród blisko 400 osób, mająca na celu zbadanie rynku automatów paczkowych w Polsce pod względem zachowań konsumentów i ich preferencji, rozpoznawalności poszczególnych operatorów oraz potencjalnych kierunków rozwoju tego rynku.

Polska z największą liczbą automatów

Automaty paczkowe są konceptem, który w Polsce cieszy się wyjątkowo wysoką popularnością – korzysta z nich aż 97% uczestników ankiety przeprowadzonej przez Colliers. Nasz kraj jest w pierwszej piątce wśród członków Unii Europejskiej pod względem liczby punktów odbioru na osobę. Ponadto spośród wszystkich państw świata to właśnie w Polsce znajduje się najwięcej automatów paczkowych.

- W tegorocznym badaniu Colliers 85% respondentów odpowiedziało, że przy wyborze formy dostawy często i regularnie decyduje się na automaty paczkowe, a 32% wybiera tę formę za każdym razem, gdy jest ona dostępna. Obecnie w naszym kraju dostawy do automatów paczkowych stanowią niemal 40% wszystkich przesyłek, natomiast 50% to dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania. Do końca 2024 roku udział tych dwóch form dostaw powinien się wyrównać – mówi Dominika Jędrak, Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.