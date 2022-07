Polski e-commerce jest duży, ale boi się ekspansji. Jakie wyzwania czekają za granicą?

W jaki sposób zmienił się w ostatnim czasie rynek międzynarodowej ekspansji e-commerce?

- Przede wszystkim jest dużo większa dostępność usług, które pozwalają wprowadzić rynek e-commerce na rynki międzynarodowe. Takie firmy jak nasza istnieją stosunkowo niedługo a stanowią duże ułatwienie dla międzynarodowej ekspansji. Można powiedzieć, że jesteśmy odpowiedzią na potrzeby rynku i rozwoju e-commerce. Ułatwienie, które oferują takie firmy jak nasza, polega m.in. na tym, że dany sklep internetowy nie musi zatrudniać kolejnego pracownika, który mówi na ten przykład w języku rumuńskim. Zgłaszając się do odpowiedniej firmy ma zapewnioną opiekę w zakresie tłumaczeń. Zatrudniamy native speakerów, którzy znając językowe niuanse bez problemu przetłumaczą stronę internetową sklepu. Ponadto firmy specjalizujące się we wprowadzaniu sklepów internetowych na zagraniczne rynki mają gotowe rozwiązania, które ułatwiają cały ten proces.

Wracając do kwestii tłumaczeń, to warto podkreślić, że korzystamy dzisiaj z narzędzi, które wspierają pracę tłumacza. Są to programy oparte o algorytmy, które się same uczą i przejmują sporą część pracy native speakerów. Oczywiście potrzebny jest wgląd specjalisty w owo tłumaczenie, ale programy w dużej mierze potrafią już wyręczyć pracę człowieka. Dodatkową zaletą jest kwestia finansowa i czasowa, która zmniejsza koszty i czas tłumaczenia o 1/3.

Czynnikiem ułatwiającym dzisiejszą ekspansję e-commerce jest też rozwój logistyki. Usprawnienia w tej branży nie tylko skracają czas wysyłki, ale też nie powodują extra kosztów, które nie opłacałyby się właścicielom sklepów internetowych. Jak spojrzymy na cenniki firm kurierskich, które dostarczają przesyłki za granicę, to ten koszt jest 2-3 krotnie wyższy, niż wysłanie przesyłki na terenie kraju. Wiadomo, że właściciele będą szukać jak najmniejszych kosztów dostaw, a to jest możliwe dzięki firmom, które specjalizują się w logistyce dostaw przesyłek dla zwykłych klientów w konkretnych kierunkach.

Czy rekomendujecie jakieś szczególne firmy kurierskie?

- Jeżeli chodzi o firmy kurierskie, to na pewno ważne, aby była to firma rozpoznawalna przez klienta w danym kraju. Rumuński klient wchodzący do sklepu internetowego i składając zamówienie, dobrze, aby miał możność wybrać dostawcę spośród tych firm, które zna i są w jakiś sposób transparentne w jego kraju. Staramy się zawsze wybierać dostawców, którzy specjalizują się w konkretnych rynkach i które mają ukierunkowaną logistykę na dany kraj. Oczywiście nie wykluczamy tych, którzy działają na wielu obszarach i mają zasięg międzynarodowy. Jest taka firma romania expres. Promujemy tę firmę, ponieważ jest ona skoncentrowana na dostawach w swoim kraju, co usprawnia proces logistyczny w przestrzeni językowej, czasowej i też kulturowej.

Co to znaczy, że usprawnia proces logistyczny w przestrzeni kulturowej?

- Za przykład posłuży tutaj znów rynek rumuński w którym płatności za zakupy internetowe w zdecydowanej większości są przy odbiorze. Oczywiście klienci mają możliwość płacić przez Internet, ale kultura zakupowa w tym kraju wymaga płatności przy odbiorze. Jest to element charakterystyczny dla tego rynku, a lokalne firmy kurierskie mają tego świadomość.

Dodatkowo dzięki lokalnemu dostawcy, dowiadujemy się, że dla rumuńskich klientów bardzo ważny jest proces pakowania zamówień. Owi klienci przywiązują dużą wagę do spersonalizowanego podejścia, które przejawia się np. w dołączonej do przesyłki karteczce, która zawiera informację, kto pakował dane zamówienie. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy taką informację zwrotną mogli otrzymać od dużego przewoźnika. Takie niepozornie drobne szczegóły pozwalają nam wypracować porządną pozycję na zagranicznym rynku.

Co jest największym wyzwaniem dla polskich sklepów e-commerce?

- Myślę, że jednym z takich wyzwań z którymi się spotykamy jest zmiana myślenia. Nasze rodzime sklepy często są tak silnie przywiązane do polskiego rynku, że o tej ekspansji zagranicznej nie myślą, a jeśli w ogóle, to często za późno. To znaczy, że w momencie projektowania biznesu nie myślą lub nie zakładają sprzedaży zagranicznej. Natomiast jak próbują startować później ze swoimi produktami do innych krajów, to pojawiają się problemy, których nie przewidzieli. Przykładem jest wybór systemu sklepowego, czyli tego silnika sklepu, którego używamy. Jeżeli w momencie zakładania sklepu internetowego będziemy zakładali, że za rok, czy też dwa lata będziemy chcieli wyjść na rynki zagraniczne, wówczas wybierzemy taki silnik sklepu, który będzie łatwy do zbudowania kolejnej wersji językowej. Ponadto taki sklep pozwoli nam później na wprowadzenie nowej waluty. Nie myśląc o tym na początku. Wówczas w momencie próby ekspansji pojawia się wiele problemów. Właściciel musi zmienić silnik sklepu albo stworzyć kolejny sklep, co powoduje niepotrzebne koszty.

Przykładem tutaj jest rynek czeski i słowacki. Swoją drogą rynek czeski ma najbardziej rozwinięty rynek e-commerce w Europie. Posiada najwięcej sklepów internetowych na 1 mieszkańca. Nasi sąsiedzi charakteryzują się małą liczebnością, w związku z czym wiedzą, że po roku, dwóch będą musiały wyjść na rynki zagraniczne, bo ten lokalny będzie dla nich za mały. Oba rynki już na etapie układania planu biznesowego, zakładają rozwój zagraniczny.

Tę ignorancję ekspansji zagranicznej widać na kursach przygotowanych dla młodych internetowych przedsiębiorców. W polskich szkołach e-commerce o ekspansji mówią na bardziej zaawansowanych poziomach, natomiast jak spojrzymy na te same szkoły u Czechów i Słowaków, to one od samego początku zakładają ekspansję na rynki zagraniczne.

Wychodząc na rynki zagraniczne musimy pamiętać, że trzeba będzie zmierzyć się z różnicą językową i walutową. Ponadto dochodzą kwestie logistyki dostaw i zwrotów. Nasi klienci często idąc na rynek zagraniczny na początku stwierdzają, że polityka zwrotów ma zakładać wysyłkę i zwroty do Polski. Oczywiście możemy tego zażądać od kupujących naszych klientów. Niemniej jednak już na samym początku ekspansji odejmujemy sobie kilka punktów, utrudniając dostawę i zwroty na nowym rynku. To wydłuża cały proces logistyki zwrotów.

Staramy się, aby nasi klienci wchodząc na zagraniczne rynki zapewniali pełen profesjonalizm swoim kupującym, zapewniając im bezproblemową i szybką obsługę na poziomie, do którego są przyzwyczajeni. To odbija się szybko na opiniach, które mogą lub nie rekomendować sklep naszego klienta.

Jakich narzędzi używa Pańska firma, aby wspomóc firmę w internetowej ekspansji na rynki zagraniczne?

- Przede wszystkim Google Matefinder, to takie narzędzie, które pomaga porównać rynki pod kątem potencjału. Poza tym używamy takiego polskiego narzędzia, które nazywa się Dealavo. Pozwala to na zbieranie danych dotyczących tego, jakie ceny i pozycje przedstawiają marki na poszczególnych kanałach e-commerce. Dzięki niemu możemy dokonywać analizy konkurencyjnej nie tylko w Polsce, ale też i w kanałach zagranicznych. Trzecim narzędziem jest platforma WhitePress, która pomaga tworzyć treści i umieszczać je na poszczególnych rynkach. Ostatnim elementem jest współpraca z copywriterami z różnych krajów. Wspierają oni lokalne tworzenie treści.

W jaki sposób konkretnie Pańska firma wspiera przedsiębiorców, którzy stają się klientami Expandeco?

- Głównym elementem jest obsługa językowa, którą zapewniają nasi native speakerzy. Jesteśmy też w stanie zapewnić obsługę klienta, czyli odbieranie telefonów i pomoc klientom w językach lokalnych. Ponadto naszym zadaniem jest usuwanie barier geograficznych. Zapewniamy klientom możliwość odsyłania produktów do punktów logistycznych w swoim kraju. Wówczas nasi pracownicy robią zdjęcie paczki i produktu oraz wysyłają do właściciela sklepu internetowego. Usprawnia, to cały proces reklamacji, którą dzięki zdjęciu właściciel może bardzo szybko rozpatrzyć. Taka obsługa logistyczna zmniejsza koszty wysyłki, którą robimy zbiorową i po ustalonym czasie odsyłamy właścicielowi.

Czy to są centra logistyczne Pana firmy?

- Tak, mamy własne punkty przyjmowania zwrotów. Na ten moment jesteśmy w 14 krajach i w każdym posiadamy własne adresy, które są dedykowane zwrotom zakupionych towarów.

Z perspektywy międzynarodowej, czym charakteryzuje się polski e-commerce?

Polski e-commerce jest stosunkowo duży. Łatwiej jest na nim prowadzić biznes internetowy, ale trudniej jest się zdecydować na ekspansję. Na pewno, jeśli chodzi o wymagania klientów, to są one postawione bardzo wysoko. Niektóre wymagania logistyczne są wręcz na granicy wykonalności, np. dostarczenie przesyłki w ciągu 24h. Polska ma świetne warunki logistyczne, dlatego ta poprzeczka jest postawiona wysoko.

Charakterystycznym dla polskiego rynku jest częsty wybór płatności internetowych. BLIK jest formą, której nie używa się na rynkach zagranicznych. Tak jak wspominałem w wielu krajach wciąż dominuje ta metoda płatności przy odbiorze.

W Polsce jest też duże zaufanie do e-commerce. To też jest coś, co może nas zaskoczyć na innych rynkach, gdzie do zakupów przez Internet ma się ograniczone zaufanie. Tutaj ważnym jest możliwość zadzwonienia na lokalny numer. Mamy dużo telefonów, gdzie klienci dzwonią, aby upewnić się, że dany sklep istnieje i na pewno zostanie do niego wysłany zamówiony towar.

W jaki sposób drobne sklepy internetowe mogą mierzyć się z gigantami e-commerce?

- Mali internetowi przedsiębiorcy muszą wykorzystywać takie luki, których giganci internetowi nie są w stanie osiągnąć. Jednym z takich elementów jest spersonalizowane podejście. Bezpośredni kontakt sprzedawcy z klientem, skrupulatność i dbałość o zapakowanie przesyłki. Są to drobne gesty, które pozwalają poczuć się klientowi w sposób wyjątkowy i zauważony przez tegoż sprzedawcę. Ponadto małe sklepy e-commerce mają szanse być bardziej realni. W tym sensie, że pracownicy prezentują się w social mediach z imionami i twarzami, tworząc w kupującym poczucie jeszcze większej transparentności. Pozwala to zbudować relację z klientem. Duże dyskonty internetowe zapewniają nam większą anonimowość, ale same też są anonimowe wobec nas.