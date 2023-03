Polski e-commerce złapał zadyszkę. Są dwie przyczyny

– Po pandemicznym boomie w handlu internetowym, ostatnie miesiące były dla branży dużym wyzwaniem. Wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe sprawiły, że Polacy znacząco ograniczali konsumpcję. Kupujemy obecnie rzadziej i drożej, m.in. ze względu na wyższe koszty dostawy. Część problemów sektora wynika oczywiście z obecnej sytuacji makroekonomicznej, mam tu na myśli koszty utrzymania biznesu, logistyki i problemy z rentownością – mówi Cezary Kożon, prezes zarządu Spyrosoft eCommerce. - Jednak co ciekawe, firmy wskazują także na wyzwania z zupełnie innych obszarów związanych z technologią czy automatyzacją. Jako spółka oferująca technologię i rozwiązania dla e-commerce stwierdziliśmy, że należy przyjrzeć się bliżej tym bolączkom i dowiedzieć się jak firmy sobie z nimi radzą. Tak narodził się pomysł opracowania e-booka. Rozmawialiśmy z 23 zarządzającymi i ekspertami obszaru e-commerce z dużych i małych firm polskich oraz zagranicznych z różnych sektorów. Mamy poczucie, że udało nam się zbudować szeroki przegląd branży i jej kondycji – dodaje.

Bolesne braki kadrowe i wysoka inflacja

Z analizy Spyrosoft eCommerce wynika, że z problemami braków kadrowych mierzy się ponad 52% firm działających w sektorze e-commerce. Rynek ten jest bardzo konkurencyjny, przez co trudno znaleźć i zatrudnić właściwe osoby. Problematyczne jest również utrzymanie już utworzonych zespołów. Firmy podkreślają, że brakuje specjalistów o szerokich kompetencjach w zakresie e-commerce, którzy nie będą skupieni tylko na pojedynczych tematach jak SEM czy technologia, ale osób z kompetencjami 360 stopni. Z danych partnera e-booka – portalu z ogłoszeniami RocketJobs.pl – wynika, że obecnie ponad 75% ogłoszeń dotyczy pracowników z większym doświadczeniem (mid i regular). Na drugim miejscu poszukiwani są juniorzy i stażyści (10%). Średnia liczba CV składanych na jedno ogłoszenie w kategorii e-commerce wynosi zaledwie 14 aplikacji.

Pracodawcy wobec powyższego, chętniej skłonni są zaproponować potencjalnym kandydatom pewną umowę o pracę (51% firm). Umowę B2B proponuje ponad 20% firm e-commerce. Widać także większą skłonność firm do wskazywania widełek płacowych. Na ujawnienie przedziału zarobków decyduje się 38% pracodawców z tego sektora.

Na podium wyzwań polskiego e-commerce znalazła się także rosnąca inflacja – aż 83% biznesów handlu internetowego bardzo niepokoi się ryzykiem jakie stanowi ona dla rozwoju ich firmy[1]. Taka obawa nie może dziwić. 60% konsumentów wskazuje, że w obliczu kryzysu tnie swoje wydatki na zakupy[2].

Klienci „zaciskając pasa” zwracają szczególną uwagę na koszty dostawy i możliwości darmowych zwrotów. Wzrost cen usług kurierskich, kosztów magazynowania, droższego paliwa i energii elektrycznej w efekcie oznaczają dla podmiotów z branży e-commerce dużo wyższe koszty logistyki.

– Rosnące koszty logistyki to trudność i dla kupujących i dla sprzedających. A trzeba pamiętać, że są branże jak np. modowa, w której te koszty są dużo wyższe, z uwagi na wysoki poziom zwrotów oscylujący często nawet w granicach 50% transakcji. Klienci chcieliby mieć darmową dostawę i zwrot, ale dla wielu firm w Polsce koszty logistyki są teraz tak wysokie, że taka opcja może czynić biznes nierentownym – dodaje Kożon.

Technologia, analityka i automatyzacja

Dla firm e-commerce wyzwaniem jest także wybór odpowiedniej technologii. Kwestia ta dotyczy z jednej strony wyboru odpowiedniego silnika sklepu, ale też zewnętrznych narzędzi wspierających marketing automation czy analitykę. Firmy podkreślają, że trudnością jest także wybór dostawcy sklepu internetowego i technologii, w której jest on zbudowany, co ma również bardzo duże znaczenie. Dlaczego? Chodzi o to, że ta decyzja może przesądzić o szybkości i skuteczności skalowania biznesu e-commerce w przyszłości, z kilku powodów. Po pierwsze, poszczególne platformy e-commerce mogą różnić się oferowanymi funkcjami czy modułami, zatem każda z nich daje inne możliwości rozwoju e-sklepu. Po drugie, trudnością może być dostępność programistów jak i firm wdrożeniowych od danej technologii, co przekłada się na wyższe koszty. Wreszcie, istotna jest szybkość reagowania wybranego dostawcy na zmieniające się potrzeby biznesowe lub sytuacje kryzysowe (jak np. w czasie pandemii), która zależy od jego doświadczenia i skali działania.

Do tego dochodzi szybkość zmian w obszarze technologii i narzędzi do rozwoju e-commerce. Z pewnością na rynku lepiej radzą sobie firmy z rozwiniętą analityką. Poprawnie prowadzona analityka i wynikająca z niej komunikacja oferty do klienta jest obecnie kluczowa w biznesie e-commerce. Podobnie jak automatyzacja procesów, która pozwala skalować sprzedaż.

Są wyzwania, ale jest też chęć do działania

86% ekspertów e-commerce w odpowiedzi na wyzwania rynkowe podejmuje się różnych inwestycji. Inwestują przede wszystkim w rozwój narzędzi i automatyzacji (47%), łączenie doświadczeń online i offline (21%) oraz rozwój personalizacji i lojalizacji klienta (21%).

Mimo powszechnych niepewności na rynku i wielu wyzwań stojących przed praktykami e-commerce, sytuacja branży maluje się stosunkowo dobrze. Znaczna część raportów jest optymistyczna i nawet jeśli zakłada lekkie spowolnienie rynku, to nadal jest on w trendzie wzrostowym. Dane przytoczone przez Spyrosoft pokazują, że prognozowana wartość rynku e-commerce w Polsce w 2027 roku wyniesie 187 mld złotych w porównaniu do 124 mld złotych w roku obecnym[3].

E-book „Wzywania w e-commerce dziś i jutro” można przeczytać TUTAJ. Spyrosoft eCommerce to spółka z Grupy Spyrosoft oferująca rozwiązania e-commerce firmom polskim i zagranicznym z branży handlu detalicznego, a także dystrybutorom i producentom działającym w obszarze B2C oraz B2B.

Spyrosoft to firma z Wrocławia, która od 2016 roku oferuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. Około 88 proc. przychodów pochodzi z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Portfel klientów obejmuje 7 specjalistycznych branż: automotive, customer experience, employee experience & education, financial services, geospatial services, healthcare & life sciences, industry 4.0. Grupa prowadzi biura w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Argentynie oraz Indiach.

