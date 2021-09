Sprzedaż online spółki wzrosła o 91% rdr., natomiast przychody wygenerowane przez kanał stacjonarny wzrosły aż o 128% rdr.

Yestersen pozyskał o 27% klientów więcej niż w rekordowym drugim półroczu 2020 i ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie rok ubiegłego. Plan spółki zakłada, żeby na koniec roku liczba klientów wzrosła do 35 tys.

Tegoroczny plan platformy to osiągniecie obrotów na poziomie 19-21 mln zł. Osiągnięty wynik finansowy firmy to efekt znaczących inwestycji w rozwój biznesu, ale także potwierdzenie rosnącego trendu zakupu elementów wystroju wnętrz przez internet. Rynek mebli oraz produktów wyposażenia wnętrz zaliczany jest do najszybciej rosnących sektorów e-commerce na świecie, a w Polsce tempo wzrostu meblowego e-commerce jest dwucyfrowe. Okres izolacji związanej z pandemią koronawirusa jeszcze umocnił ten trend.

- W najlepszym miesiącu półrocza, marcu, zrealizowaliśmy ponad 1600 zamówień i wygenerowaliśmy 1,6 miliona zł GMV. Od stycznia do czerwca br. najszybciej rosła sprzedaż produktów współczesnych, która osiągnęła ponad trzykrotny wzrost rok do roku. W segmencie używanego designu i antyków wzrost wyniósł przynajmniej 50%. Co istotne, stale poprawiamy naszą marżowość, która rośnie w tempie dwucyfrowym, a średnia wartość koszyka pozostaje niemal czterocyfrowa – mówi Karol Misztal, założyciel i CEO yestersen.

Inwestorami strategicznymi yestersen od 2018 roku są Mateusz i Zbigniew Juroszkowie, właściciele m.in. ATAL i STS. yestersen podtrzymuje ambitne plany związane z rozwojem wspartym przez rynek kapitałowy – spółka zamierza przeprowadzić emisję crowdfundingową, a docelowo ma pojawić się na NewConnect.

Plan - NewConnect

We wrześniu br. yestersen poinformował o pozyskaniu inwestora branżowego. Grupa Kapitałowa FABRYK MEBLI „FORTE” SA nabyła 20,5% udziałów za kwotę 4,5 mln zł. Doradcą transakcyjnym był Grant Thornton.

Zaangażowanie Grupy FORTE pozwoli spółce na stworzenie marki własnej, której celem jest zwiększenie rozpoznawalności yestersen oraz poprawa marżowości i skrócenie terminów dostaw. Część środków z transakcji zostanie przeznaczona również na dalszy rozwój technologii i rozbudowę portfolio produktowego o nowe marki, szczególnie z kategorii premium. Wcześniej, w 2018 roku, spółka pozyskała inwestorów strategicznych, którzy przyczynili się do m.in. wzrostu skali działalności i rozszerzenia oferty.