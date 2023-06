Polski marketplace ma już dwa miliony zarejestrowanych klientów

W ERLI 2 mln klientów założyło konto, a platforma znalazła się wśród najpopularniejszych serwisów zakupowych w Polsce.

Do końca bieżącego roku liczba klientów ma zwiększyć się do 3 mln, a baza sklepów do ponad 20 tys.

ERLI z wysoką dynamiką wzrostu

Platforma zakupowa ERLI swoją działalność rozpoczęła w 2020 roku. Od początku 2023 roku do platformy dołączyło ponad 600 tys. nowych użytkowników. Z kolei ponad 6 mln internautów co miesiąc odwiedza platformę, aby znaleźć produkty z niższą ceną niż na konkurencyjnych stronach.

– Rynek e-commerce pod koniec 2022 roku zmagał się z wyższymi kosztami prowadzenia biznesu oraz spowolnieniem w e-handlu. Nie przeszkodziło to ERLI w osiągnięciu znakomitych rezultatów na zakończenie roku. Zwiększyliśmy bazę zarejestrowanych klientów o ponad 40%, do 2 mln, a także zadebiutowaliśmy w raporcie Mediapanel w gronie najpopularniejszych platform zakupowych w Polsce, tuż obok takich marek jak Vinted czy Rossmann – mówi Katarzyna Kierach, dyrektor marketingu ERLI.pl.

- Obecnie w naszej ofercie znajduje się ponad 15 mln produktów, z których ponad 50% to oferty objęte promocją. A jak wynika z badań, ponad 90% polskich konsumentów nadal poszukuje tańszych miejsc do zakupów. Wśród produktów, które zanotowały największy wzrost zainteresowania na ERLI w ciągu ostatnich 6 miesięcy znajdują się m.in. karmy dla zwierząt czy też kawa. Nadal natomiast najpopularniejszymi kategoriami zakupowymi na naszej platformie są dom i ogród, meble, jak również elektronika oraz produkty dla dzieci - dodaje Katarzyna Kierach.

Łatwe do znalezienia oferty na smartfonie

Firma znaczne środki wykorzystuje na wsparcie reklam online swoich sprzedawców w postaci dopłat w wysokości do 50% kosztów kampanii reklamowych. Do końca czerwca na ten cel przeznaczyła 40 mln zł, w ramach programu ERLI Campaigns. Jest on skierowany do sprzedawców, a oparty o najlepiej funkcjonujące rozwiązania reklamowe i narzędzia dla e-sklepów pozwalające realnie zwiększyć efektywność sprzedaży. Średni ROAS realizowanych kampanii wynosi 3500%.

– 4 na 5 klientów ERLI finalizuje swoje zakupy na telefonie. Już wkrótce, będą one jeszcze wygodniejsze na ekranach telefonów, dzięki aplikacji mobilnej ERLI, której premiera zaplanowana jest w lipcu tego roku – podkreśla Katarzyna Kierach.

Czym jest ERLI.pl?

ERLI.pl notuje wzrost GMV na poziomie ponad +130% r/r. Obecnie na platformie zarejestrowanych jest ponad 16 tys. polskich sprzedawców oferujących ponad 15 mln produktów. ERLI.pl odwiedza każdego miesiąca ponad 6 mln kupujących.