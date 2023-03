Polski marketplace obniża prowizję o 50 proc. Tak chce przyciągnąć nowych sprzedawców

ERLI.pl uruchomiło szereg inicjatyw mających na celu pomoc nowo zarejestrowanym na platformie sprzedawcom. Szczególną zachętą dla nich ma być wdrożony właśnie program.

– Od samego początku model biznesowy ERLI oparty został na wzajemnym wsparciu, dzięki któremu realnie obniżamy koszty funkcjonowania polskiego biznesu w e-commerce, oferując pakiet działań wspierających – płatniczych, logistycznych i promocyjnych. Na kanwie naszych doświadczeń uruchamiamy właśnie program „Na Start” skierowany do sprzedawców, którzy do tej pory nie prowadzili sprzedaży na platformie ERLI.pl. Każdy nowy przedsiębiorca, który rozpocznie sprzedaż swoich produktów na ERLI.pl i do końca kwietnia uruchomi promocję w ramach ERLI Campaigns, będzie mógł skorzystać z obniżonej prowizji aż o 50% do miesięcznego limitu 20 tys. zł obrotu, przez następne 6 miesięcy – mówi Adam Ciesielczyk, prezes ERLI.pl.

Erli.pl kusi nowych sprzedawców promocją na start, fot. mat. pras.

ERLI.pl obniża prowizje o połowę

Akcja pod hasłem „Tniemy Prowizję O Połowę Na Start” została uruchomiona w połowie marca i można do niej dołączyć do końca kwietnia br. Udział w niej mogą wziąć sprzedawcy, którzy do tej pory nie byli zarejestrowani na ERLI.pl. Aby móc skorzystać z obniżonej prowizji zainteresowani nią przedsiębiorcy powinni spełnić następujące warunki:

· Zarejestrować swoja firmę na platformie ERLI.pl;

· W pełni skonfigurować swój sklep i włączyć swoje produkty do oferty;

· Uruchomić kampanię w ramach ERLI Campaigns o wartości min. 100 zł netto.

– Nasz nowy program „Na start” wykorzystuje potencjał, który udało nam się stworzyć w ramach ERLI Campaigns, czyli rozwiązaniu reklamowym dla e-sklepów opartym o najlepiej funkcjonujące rozwiązania reklamowe na rynku i pozwalającym realnie zwiększyć sprzedaż na platformie. W 2022 roku przeznaczyliśmy ponad 60 mln zł na wsparcie kampanii produktów naszych sprzedawców, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku na kupony programu przygotowaliśmy kolejne 40 mln zł – dodaje Adam Ciesielczyk.

Dodatkową zmianą wprowadzoną w ostatnich dniach w ramach platformy ERLI.pl, jest zautomatyzowanie procesu zwrotu prowizji w określonych w regulaminie przypadkach – głównie w sytuacji anulowania zakupu czy zwrotu produktu ze strony kupujących. Zwrot prowizji następuje obecnie automatycznie na konto sprzedawcy, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Czym jest ERLI.pl?

ERLI.pl to jedna z najszybciej rozwijających się platform marketplace w Europie z tempem wzrostu GMV ponad 100% r/r oraz największa tego typu w Polsce wyłącznie z polskim kapitałem. Obecnie na platformie zarejestrowanych jest ponad 15 tys. polskich sprzedawców oferujących ponad 15 mln produktów. ERLI.pl odwiedza każdego miesiąca ponad 5,5 mln kupujących.